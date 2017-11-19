Российские активисты год проводят акции в поддержку крымчан на улицах Москвы и Питера (+ фото)

Российские активисты, объединившиеся в бессрочную акцию «Стратегия–18», выходят на улицы Москвы и Санкт-Петербурга ежемесячно с ноября 2016 года. На улицах российских городов они требуют соблюдения прав человека в аннексированном Россией Крыму, прекращения российской агрессии по отношению к Украине, наказания виновных в репрессиях в международных судах.

В субботу, 18 ноября, активисты традиционно вышли на улицы Москвы, чтобы продолжить акцию.

«Сегодня с нами в Москве наши друзья из Питера, параллельно акция проходит и там. Мы призываем людей в других городах Российской Федерации и по всему миру принимать участие в таких акциях, защищать политзаключенных, выступать против агрессивных войн, которые развязывает государство Российская Федерация», – сказала одна из организаторов акции Вера Лаврешина.

Россияне выступили против репрессий российских властей в аннексированном Крыму в отношении крымских татар.

«Год мы стараемся обратить внимание сограждан на эту проблему, надеюсь, что-то нам удалось. Но требуется гораздо больше внимания, сочувствия, чтобы наконец пресечь эти преступления против крымских татар», – сказала другая активистка.

Участники пикетов принесли с собой национальный флаг крымских татар, многочисленные плакаты с призывами в том числе к отмене запрета на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.

Активисты Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию под названием «Стратегия-18» в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы, чтобы рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.

Российские оппозиционные активисты регулярно выходят на мирные пикеты и акции с требованиями освобождения политзаключенных, прекращения российской агрессии в отношении Украины, деоккупации Крыма.