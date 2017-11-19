В «Крымской солидарности» назвали задержание активиста «давлением на мусульман»

В объединении «Крымская солидарность» посчитали задержание одного из членов организации Руслана Белялова днем 19 ноября «давлением на социально и политически активных мусульман Крыма». Об этом говорится в заявлении на странице организации в Facebook.

«Общеизвестно, что Алимдар (Руслан) Белялов – гражданский журналист, участник объединения «Крымская солидарность». Он известен общественности тем, что занимает активную общественную позицию: постоянно поддерживает крымских татар при обысках, на судах, делает стримы (прямая видео-трансляция в социальные сети – КР) с места происшествия этих событий, и просто не остается в стороне от проблем своего народа», – сказано в заявлении активистов.

Днем 19 ноября в Симферополе Руслана Белялова задержали российские силовики по подозрению в угоне автомобиля.

Российские правоохранители ситуацию не комментировали.

Во время обыска в доме Руслана Белялова 8 октября в Старом Крыму пропало три тысячи долларов США и 60 тысяч российских рублей (около 24 тысяч гривен).

По данным «Крымской солидарности», в этот день обыски также прошли у Сейтумера Сейтумерова (Бахчисарай), Алимдара Белялова (Старый Крым) и Эльдара Кантимирова (Заречное).

После аннексии Россией Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные задержания, обыски и допросы независимых журналистов, крымскотатарских активистов, оппозиционных и проукраинских общественных деятелей и представителей религиозных меньшинств. Правозащитники называют эти действия российских силовиков политически мотивированными.