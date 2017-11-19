Сирия: правительственные войска взяли под контроль последний оплот группировки «Исламское государство» в стране

Сирийское государственное информационное агентство SANA 19 ноября сообщило, что правительственные силы и их союзники полностью взяли под контроль город Абу-Камаль у границы с Ираком – последний оплот группировки «Исламское государство» в стране.

Телеканал «Аль-Манар» в Ливане, который связывают с организацией «Хизбалла», также сообщил, что бойцы «Исламского государства» потерпели поражение в Абу-Камале.

После того, как город перешел к правительственным силам, они еще остаются в нескольких селах Сирии и в пустыне.

Сирийская правительственная армия объявляла об освобождении Абу-Камаль 9 ноября, но в последующие дни боевики «Исламского государства», что отступили из города, перешли в наступление на него, позже снова закрепившись там.

Группировка «Исламское государство» в последнее время претерпела ряд поражений вследствие одновременных наступлений на нескольких фронтах – в Сирии со стороны правительственных сил, которые поддерживает Россия, и также со стороны части оппозиционных сил, имеющих поддержку международной коалиции под руководством США в Ираке со стороны правительственных сил и их союзников, которых тоже поддерживает коалиция под руководством США.