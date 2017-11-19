На крымских дорогах в следующем году намерены установить 250 видеокамер

В 2018 году в Крыму намерены установить 250 видеокамер. Об этом в эфире «Спутник в Крыму» рассказал начальник крымского УГИБДД Анатолий Борисенко.

«Камеры будут в первую очередь работать на безопасность дорожного движения. Они будут установлены в местах концентрации ДТП, которые определили специалисты ГИБДД», – пояснил он.

Сейчас на дорогах аннексированного Крыма установлены 8 комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

В конце октября, подконтрольное Кремлю управление ГИБДД МВД по Крыму сообщило, что до 2019 года на дорогах аннексированного полуострова установят 285 камер.

С 20 октября в России вступают в силу новые правила для сотрудников ГИБДД. Теперь они смогут останавливать машины где угодно и легально устраивать «засады» на нарушителей. Кроме того, если водитель будет снимать инспектора на камеру против его желания, то рискует получить штраф до тысячи рублей или административный арест до 15 суток. Выйти из автомобиля отныне нужно будет по первому требованию, а инспектор может курить, общаясь с водителем.