Топлива для отопления жилых домов хватит до весны – комитет ЖКХ Крыма

Заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству подконтрольного России парламента Крыма Валерий Аксенов заверяет, что Крым полностью готов к отопительному сезону, а запасов топлива хватит до середины весны 2018 года. Об этом он сказал в эфире радио «Спутник в Крыму».

«Система, в принципе, готова. Нет вопросов ни по газу, ни по другим видам топлива. На отопительный сезон – до 1 апреля, по докладу, газ закачен в газохранилища, обеспечен полуостров и углем», – пояснил Аксенов.

При этом он отметил, что есть незначительные трудности с запуском тепла в отдельных регионах, которые связаны с высоким износом оборудования и сетей.

На конец октября, несмотря на начало отопительного сезона, тепло отсутствовало в 30 жилых домах Симферополя.

В ходе заседания подконтрольного Кремлю правительства Крыма 10 октября подконтрольная Кремлю министр жилищно-коммунального хозяйства полуострова Марина Горбатюк рассказала, что в Крыму некоторые регионы до сих пор не закупили топливо для котельных.