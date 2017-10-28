В Симферополе в 30 домах отсутствует отопление

В аннексированном Симферополе, несмотря на начало отопительного сезона 23 октября, тепло отсутствует в 30 жилых домах. Об этом сообщается в сюжете канала «Первый крымский»

«В доме на улице Козлова, 41 батареи остались холодными. Александра Баранова жалуется, что из-за холода ее дети постоянно болеют. За помощью Александра Баранова вместе с другими инициативными жильцами обратилась к общественникам. В «ЖКХ Контроль» подобные заявки поступили из 30 домов, – говорится в сюжете.

Жительница одного из таких домов Анна Круковская сообщила журналистам, что из-за холода люди продолжают спать в верхней одежде.

При этом, крымчане переплачивают за установленные тарифы на электроэнергию.

Жильцы домов обещают, что если в их квартирах не появится тепло, они обратятся за помощью к российскому главе Крыма Сергею Аксенову.

На момент публикации новости на официальном сайте «ЖКХ Контроль» комментарии по поводу сюжета крымского канала отсутствовали.

Подконтрольные Кремлю власти Симферополя обещали, что с 23 октября в городе стартует отопительный сезон.

Подконтрольный Кремлю министр ЖКХ Александр Шептунов ранее сообщал, что объекты теплоэнергетики аннексированного Крыма на 93,5% готовы к предстоящему отопительному сезону.

Гендиректор крымского предприятия «Теплокоммунэнерго» Виктор Дойчев сказал, что самые большие опасения в плане подготовки к зимнему периоду вызывает Ялта.

В ходе заседания подконтрольного Кремлю правительства Крыма 10 октября подконтрольная Кремлю министр жилищно-коммунального хозяйства полуострова Марина Горбатюк рассказала, что в Крыму некоторые регионы до сих пор не закупили топливо для котельных.