В Симферополе обещают включить отопление 23 октября

Подконтрольные Кремлю власти Симферополя обещают, что с 23 октября в городе стартует отопительный сезон. Об этом сообщил сайт российской администрации Симферополя.

«Администрацией крымской столицы рекомендовано тепловырабатывающим предприятиям и предприятиям, оказывающим услуги по теплоснабжению, осуществлять подачу тепловой энергии для жилых домов, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения и социально-культурного назначения», – говорится в сообщении.

В аннексированном Севастополe с 16 октября начался отопительный сезон.

Подконтрольный Кремлю министр ЖКХ Александр Шептунов ранее сообщал, что объекты теплоэнергетики аннексированного Крыма на 93,5% готовы к предстоящему отопительному сезону.

Гендиректор крымского предприятия «Теплокоммунэнерго» Виктор Дойчев сказал, что самые большие опасения в плане подготовки к зимнему периоду вызывает Ялта.

В ходе заседания подконтрольного Кремлю правительства Крыма 10 октября подконтрольная Кремлю министр жилищно-коммунального хозяйства полуострова Марина Горбатюк рассказала, что в Крыму некоторые регионы до сих пор не закупили топливо для котельных.