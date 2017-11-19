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Лига арабских государств обсуждает действия Ирана на совещании министров иностранных дел

Совещание Лиги арабских государств на уровне министров иностранных дел, Каир, 19 ноября 2017 года

Министры иностранных дел стран-членов Лиги арабских государств 19 ноября собираются в Каире на чрезвычайное совещание для обсуждения «нарушений», якобы совершенных Ираном в регионе.

Встреча проходит в период усиления напряженности между региональными соперниками – суннитской Саудовской Аравией и шиитским Ираном. Эр-Рияд и Тегеран поддерживают разные стороны конфликта в Йемене и по-разному воспринимают неожиданную отставку премьер-министра Ливана.

Созывая совещание, Саудовская Аравия указала на «нарушения, совершенные Ираном в арабском регионе, которые подрывают безопасность и мир ... на всем земном шаре».

Премьер-министр Ливана Саад Харири, союзник Саудовской Аравии, 4 ноября подал в отставку, заявив, что опасается за свою жизнь. Эр-Рияд после этого обвинил Иран во вмешательстве в дела Ливана.

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