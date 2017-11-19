Будем добиваться, чтобы США официально признали Голодомор геноцидом – посол Украины

Посол Украины в США Валерий Чалый пообещал добиваться от Конгресса принятия резолюции о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Об этом дипломат написал в Facebook.

«Теперь мы знаем, что именно украинцы поднялись против этого преступления в защиту своих семей – и были целенаправленно уничтожены. Сегодня в своем выступлении при живых свидетелях тех трагических событий подчеркнул: пришло время официально в США признать Голодомор против украинского народа – геноцидом. Попытка когда-то уже была. Неудачная. Но мы снова пойдем в Конгресс США, чтобы добиться правды и справедливости и принять в следующем году соответствующую резолюцию», – написал Чалый.

Государственный департамент США осудил попытки отрицания исторического факта Голодомора в Украине, о чем говорится в заявлении на сайте ведомства по случаю годовщины Голодомора 1932-33 годов. В документе указано, что США поддерживают Украину как в чествовании жертв прошлого, так и на ее стороне в контексте нынешней безопасности и свободы от «внешней агрессии и оккупации».

В ноябре 2006 года Верховная Рада Украины признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Сейчас Голодомор признали геноцидом 24 страны мира, а еще в ряде стран – органы власти их отдельных территориальных единиц.

Украина со ссылкой на данные научно-демографической экспертизы утверждает, что общее количество человеческих потерь от Голодомора 1932-33 годов составляет почти 4 миллиона человек, а потери украинский по части нерожденных составляют более 6 миллионов.