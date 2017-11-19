Россияне жалуются на непрофессионализм врачей и отсутствие лекарств – опрос

Во время обращений в государственные и муниципальные медучреждения по полису обязательного медицинского страхования россияне жалуются на длительное ожидание (56 процентов испытывали подобного рода неудобства лично), некомфортные условия (42 процента), отсутствие необходимого оборудования, лекарств и так далее (отметили 40 процентов жителей соседней России), непрофессионализм врачей, неправильно поставленный диагноз и назначенное лечение (столкнулись 37 процентов опрошенных).

Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом с плохими санитарными условиями и грубым отношением медицинского персонала лично сталкивались еще 36 процентов россиян. Среди распространенных проблем респонденты также отмечали требование оплатить медицинские услуги или лекарственные препараты, которые должны предоставляться бесплатно (31 процент), запись в карточку/медицинской документации большего количества процедур/услуг, чем было сделано во время приема (по 12 процентов).

«Наиболее действенными мерами по повышению качества медуслуг наши сограждане считают «наказание рублем» и меры по усилению степени личной ответственности руководящего состава: так, 48 процентов говорят, что проблему может решить финансирование медучреждений в зависимости от качества предоставляемых услуг, 35 процентов – увольнение руководителей медучреждений, оказывающих некачественные услуги, еще 25 процентов – контроль со стороны независимых от медицинских учреждений организаций, защищающих права пациентов», – отмечают специалисты ВЦИОМ.

Опрос проведен в октябре 2017 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.

В аннексированном Россией Крыму снижается показатель обеспеченности населения врачами.

Ранее подконтрольный Кремлю министр здравоохранения Крыма Александр Голенко сообщал, что дефицит специалистов в учреждениях здравоохранения аннексированного Крыма на составляет 900 человек.