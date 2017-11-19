В Крыму предложили взимать плату за использование дорог по российской системе «Платон»

В Крыму предложено подключить систему платного проезда по дорогам «Платон», которая работает в соседней России. Такую инициативу озвучил местным журналистам председатель комитета подконтрольного Кремлю крымского парламента по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Петр Запорожец.

«Если распространить систему «Платон» на наши субъектовые дороги, вот тогда бы наше министерство транспорта Крыма могло компенсировать те уничтожительные действия, которые сегодня производятся над нашими дорогами. Это было бы пополнение вот этого как раз фонда. К сожалению, у нас эта работа почему-то не ведется», – сказал он.

Система взимания платы за проезд по автотрассам большегрузов массой свыше 12 тонн «Платон» была введена в России 15 ноября 2015 года с целью, как утверждают власти, «возместить вред, наносимый автомобильным дорогам». Эта мера сразу вызвала протесты дальнобойщиков по всей России.