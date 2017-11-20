Президент футбольного клуба «Севастополь» Красильников покинул пост

Александр Красильников сложил с себя полномочия президента футбольного клуба «Севастополь». В эфире местного телеканала «НТС» он рассказал, что передает стадион и команду «достойным специалистам».

«После того, как мы передали все акции, я думаю, это было единственное решение, чтобы команда играла. На сегодня у нас самая сбалансированная команда, а вообще, все наши воспитанники во всех крымских командах. В 2014 году мы создали новую команду. С моими помощниками родили идею Крымского футбольного союза. Воплотили ее, но потом, с приходом денег в клуб, которые я не смог обеспечивать, приходится плясать под чужую дудку», – сказал Красильников.

Новый проект Красильникова, по сообщению СМИ, – молодая команда любительского уровня, сборная города. Свои домашние матчи коллектив проводит на стадионе «Детонатор» в Любимовке.

«ПФК «Севастополь» – тот, который у меня в сердце, а у некоторых наколот на груди, начался еще в 2002 году и в принципе закончился в 2014. Я хочу эту историю поднять», – отметил экс-президент ФК «Севастополь».

Александр Красильников – севастопольский бизнесмен, имел сеть автозаправок «Крымнефтесервис» и ряд крупных объектов недвижимости. В 2002 году Красильников стал основным спонсором и президентом севастопольского футбольного клуба. Профессиональный футбольный клуб «Севастополь» был зарегистрирован 5 июля 2002 года и сразу зачислен во Вторую лигу украинского чемпионата.

После марта 2014 года Александр Красильников не согласился с инициативой перевезти клуб на материковую часть Украины.

В конце 2014 года Союз европейских футбольных ассоциаций запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России. При содействии УЕФА в 2015 году был создан Крымский футбольный союз.