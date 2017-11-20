«Союзмультфильм»: съемки продолжения «Простоквашино» не нарушают права Эдуарда Успенского

Съемки продолжения мультсериала «Простоквашино» не нарушают авторские права Эдуарда Успенского. Об этом рассказали в пресс-службе киностудии, сообщает ТАСС.

«В ноябре 2016 года, перед началом работы над проектом «Новое Простоквашино» ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» (далее – Киностудия) получило согласие у Эдуарда Успенского на создание продолжения легендарных мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино», – отметили в пресс-службе.

По сообщению, «права Эдуарда Николаевича, как автора литературного произведения «Дядя Федор, пес и кот» не нарушаются, поскольку не предполагается использование соответствующих сюжетов».

Писатель Эдуард Успенский 19 октября в открытом письме к президенту России Владимиру Путину пожаловался на планы киностудии «Союзмультфильм» выпустить продолжение мультфильма «Простоквашино» без его разрешения.

Ранее директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев сообщил, что новая серия известного мультфильма «Простоквашино» выйдет в конце января 2018 года.