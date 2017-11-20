Политический узник Кремля – Радио Крым.Реалии

Что происходит с крымским политическим заключенным Александром Костенко? Чем в Крыму увлекаются молодые люди? Зачем чешский президент Милош Земан едет на встречу с российским президентом Владимиром Путиным в соседнюю Россию?

С 7:30 до 09:00 (с 8:30 до 10:00 в Крыму) в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Сергей Мокрушин ищет ответы на эти вопросы с российским адвокатом Дмитрием Сотниковым, российской правозащитницей и координатором проекта «РосУзник» Яной Гончаровой, заместителем координатора организации «Крым.SOS» Евгенией Андреюк, крымскими рэп-исполнителями «Стих» и «Давчик (Элемент)», обозревателем Радио Свобода Ефимом Фиштейном, чешским аналитиком и журналистом Ондржеем Соукупом, российским политологом и экспертом по Центральной и Восточной Европе Иваном Преображенским и экспертом-международником Украинского центра анализа и менеджмента политики Владимиром Волей.

​С 4 сентября началось вещание Радио Крым.Реалии в FM-диапазоне на частоте 105,9 МГц. Теперь вещание на украинском и русском языках ведется в течение 24 часов в сутки.

В то же время, Радио Крым.Реалии совместно с Национальной общественной радиокомпанией Украины продолжает вещание на Крым на средних волнах АМ на частоте 549 кГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.