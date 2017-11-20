Под Бахчисараем мужчина сорвался со скалы – спасатели

В районе скалы Саблу-Кая Бахчисарая ночью 20 ноября мужчина.

сорвался со скалы.

Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС России.

«Прибывшие спасатели установили, что мужчина оступился и упал с высоты около двух метров. Пострадавшему оказали помощь и эвакуировали в безопасное место, где передали работникам «скорой помощи», – говорится в сообщении.

В Крыму утром 12 октября в районе «Маяка» на Фиоленте с высоты 15 метров упал 20-летний турист.

Ранее сообщалось, что в Крыму, на плато Ай-Петри, мужчина сорвался со скалы, в результате чего получил тяжелые травмы.

В российском управлении МЧС по Крыму напоминают, что отправляться в прогулку по горнолесной местности необходимо в составе туристической группы, которая должна быть зарегистрирована в службе спасения. Если человек отправляется в горы в одиночку, он должен сообщить об этом родственникам, взять заряженный мобильный телефон, теплые вещи, минимальный запас воды и пищи.