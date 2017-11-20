В Киеве второй раз за месяц повредили Вечный огонь – полиция

В парке Вечной славы в Киеве неизвестные второй раз за месяц повредили Вечный огонь. Об этом 20 ноября сообщает полиция столицы.

«Сегодня около 7 часов утра в полицию поступило сообщение о том, что по улице Лаврской в Парке Вечной Славы неизвестные потушили Вечный огонь, залив его бетоном», – говорится в сообщении.

Полицеские утверждают, что на месте происшествия обнаружили и изъяли крест, который правонарушители вставили в залитый бетоном Вечный огонь.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к нему. Полиция проверяет наличие записей камер видеонаблюдения. Решается вопрос об открытии уголовного производства, информируют правоохранители.

В ночь с 6 на 7 ноября неизвестные впервые в этом месяце залили цементным раствором Вечный огонь в парке Вечной Славы в Киеве. О том, нашли ли злоумышленников, полиция не сообщала.