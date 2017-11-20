Задержанный на админгранице с Крымом гражданин Украины перевозил незапрещенные лекарства – Слободян

Госпогранслужба Украины утверждает, что перевозимые гражданином Украины, задержанным российскими силовиками на админгранице с Крымом, лекарства не являются запрещенными к перемещению на территории Украины.

Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал спикер украинской погранслужбы Олег Слободян.

«Мы эту информацию видели, мы ее проверяем. Пока трудно сказать о каком именно гражданине идет речь и когда он ехал, но точно можно утверждать, что те препараты, которые указаны в сообщении российских СМИ, они, в соответствии с 770 постановлением Кабинета министров, не являются запрещенными к перемещению», – рассказал Слободян.

Слободян ссылается на постановление Кабмина Украины от 6 мая 2000 года «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров». Это постановление действует на всей территории Украины, включая Автономную Республику Крым.

На вопрос, будут ли пограничники реагировать на задержание гражданина Украины, Слободян отметил, что украинская сторона «не поддерживает никаких контактов с представителями оккупационных властей полуострова».

Пограничное управление ФСБ России по аннексированному Крыму 20 ноября сообщило, что при въезде на полуостров задержали гражданина Украины, который пытался перевезти сильнодействующие вещества запрещенные к перемещению в соседней России.

После аннексии Россией Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда-выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».