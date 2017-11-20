Сущенко разрешили увидеться с женой и дочерью в российском СИЗО

Украинскому журналисту Роману Сущенко, которого российские власти обвиняют в шпионаже, позволили увидеться с женой и дочерью.

Об этом в Твиттере сообщил адвокат Марк Фейгин.

По его словам, свидание состоялось в понедельник, 20 ноября.

Сущенко ждет суда, на котором обвинение может потребовать для него до 20 лет лишения свободы, сообщал ранее адвокат.

По данным Фейгина, в связи с тем, что на самом деле стоит гриф государственной тайны, судебные заседания пройдут в закрытом режиме.

ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента информационного агентства «Укринформ» Романа Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии России, составляющих государственную тайну».

Уголовное дело в отношении журналиста возбудили по статье «шпионаж».

В сентябре 2017 года Московский городской суд продлил срок ареста Сущенко до 30 ноября.

В октябре Фейгин сообщил, что следствие по делу Сущенко завершено. 10 ноября Московский городской суд признал законным продление ареста Сущенко до 30 ноября.