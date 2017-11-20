Выселение семьи крымских татар в Симферопольском районе связано с бытовыми вопросами – активист

Выселение российскими судебными приставами семьи крымских татар из дома в селе Кольчугино Симферопольского района связано с «бытовыми, экономическими вопросами». Об этом Крым.Реалии рассказал крымскотатарский активист Заир Смедляев.

«Выселяют по решению суда на основании иска, поданного владельцем дома. Якобы одна из сторон не выполнила свои финансовые обязательства, проживают они там около 15 лет. Одна из сторон заявляет, что дом куплен по договору купли-продажи, другая сторона сообщает, что никаких документов не было», – рассказал активист.

При этом Смедляев исключил возможность политического влияния.

Днем 20 ноября стало известно о выселении семьи из дома в селе Кольчугино Симферопольского района.

Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу нет.

После аннексии Россией Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные задержания, обыски и допросы крымскотатарских активистов, оппозиционных и проукраинских общественных деятелей и представителей религиозных меньшинств. Правозащитники называют эти действия российских силовиков политически мотивированными.