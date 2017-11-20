При въезде в Крым задержали разыскиваемую за наркоторговлю женщину – украинские пограничники

Сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали возле контрольного пункта «Чонгар» 32-х летною жительницу подконтрольной Украины территории Донецкой области, которая направлялась в аннексированный Россией Крым.

Женщину подозревают в изготовлении и перевозке наркотиков, пояснили 20 ноября в украинском пограничном ведомстве.

«Во время проверки пограничники установили, что украинка уже год находится под следствием и разыскивается правоохранительными органами за преступление, предусмотренное ч. 2 ст.309 Уголовного кодекса Украины», – сообщили 20 ноября в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что пограничники не пропустили гражданку в Крым и передали задержанную представителям Нацполиции Украины.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка». Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».