Оператор Керченской паромной переправы «Морская дирекция» сообщает, что 21 ноября возможны кратковременные приостановки движения судов через Керченский пролив.

Об этом 20 ноября информирует сайт «Морской дирекции».

«21 ноября прогнозируется усиление ветра в Керченском проливе, возможны кратковременные приостановки движения судов паромной переправы!» – говорится в сообщении.

Крымское управление МЧС соседней России объявило экстренное предупреждение на 20-21 ноября о сильном дожде, снеге и ветре.

Паромная переправа через Керченский пролив – основная транспортная артерия, соединяющая аннексированный Крым с Краснодарским краем соседней России.

Согласно украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению порядка пересечения государственной границы.