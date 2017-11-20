Подконтрольное Кремлю Министерство имущественных и земельных отношений Крыма намерено использовать для собственных нужд помещения, ранее принадлежавшие Украинской православной церкви Киевского патриархата. Об этом сообщает 20 ноября сайт «Крыминформ», близкий к российскому правительству Крыма со ссылкой на заявление главы министерства Анну Анюхину.

По ее словам, помещения в здании по улице Севастопольская, 17-а в Симферополе, отремонтируют и разместят там сотрудников министерства.

«В следующем году мы планируем произвести ремонт, чтобы оптимизировать размещение должностных лиц министерства, потому что мы сейчас находимся по четырем разным адресам», – рассказала Анюхина.

В августе 2017 года российские спецслужбы заблокировали храм св. равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата в Симферополе. Управление российской службы судебных приставов в Крыму пояснило блокирование храма решением арбитражного суда.

Министерство культуры Украины обратилось к Генеральной прокуратуре Украины, прокуратуре АРК с просьбой предоставить правовую оценку этим действиям российских силовиков.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к международному сообществу, в частности Евросоюзу, США, Канаде и другим демократическим странам, международным организациям, включая ООН, СЕ и ОБСЕ с просьбой осудить нападение на украинский храм в Симферополе.