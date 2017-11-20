Прокуратура АРК намерена инициировать международный судебный процесс из-за незаконной российской аннексии Крыма по примеру Нюрнбергского процесса, заявил прокурор АРК Гюндуз Мамедов. Заявление прокурора цитирует пресс-служба Прокуратуры АРК в понедельник 20 ноября.

«К ответственности должны быть привлечены не только исполнители, но и те, кто отдавал преступные приказы», – сказал прокурор.

По его словам, в начале 2017 года он поставил задачу перед работниками прокуратуры «сформировать доказательную базу для рассмотрения фактов, связанных с военными преступлениями, а именно преступлениями против человечности, геноцида, совершаемых оккупантами на территории полуострова Крым в Международном уголовном суде».

«На сегодняшний день, совместно с неправительственными правозащитными общественными организациями подготовлено первое информационное сообщение, которое вскоре будет направлено в Международный уголовный суд. Еще одно находится на завершающей стадии», – говорится в сообщении пресс-службы.

«Могу откровенно заверить, что мы уверенно шагаем к началу расследования в Гааге преступлений, совершаемых в Крыму, и надеюсь на международный судебный процесс, подобный Нюрнбергскому процессу», – сказал Гюндуз Мамедов.

В Прокуратуре АРК напомнили, что с начала судебного процесса в Международном военном трибунале в Нюрнберге 20 ноября 1945 года прошло 72 года, и он «был первым судебным разбирательством, в ходе которого была проведена четкая грань между законом и правом».

22 июля 2017 года глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Украина передала в Международный суд ООН в Гааге доказательства агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».