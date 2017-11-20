В служебную квартиру украинского военного в Севастополе проникли неизвестные – полиция АРК

В служебную квартиру действующего капитана первого ранга Военно-морских сил Украины в аннексированном Севастополе проникли неизвестные. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в АР Крым и Севастополе.

«Капитан ВМС Украины сообщил о совершении противоправных действий окупационными властями Крыма в отношении его имущества в виде проникновения в его служебную квартиру, расположенную в Севастополе», – сказано в сообщении.

Пресс-служба ведомства уточняет, что заместитель главы начальника управления полиции в АР Крым и Севастополе Сергей Пантелеев дал распоряжение следователю открыть уголовное производство, признать заявителя потерпевшим и провести качественное досудебное расследование.

После аннексии Крыма Россией многие украинские военные вышли с территории полуострова. По состоянию на 24 июля 2017 года из аннексированного Крыма и неподконтрольных Киеву регионов Донбасса переехали более 1 млн 580 тысяч 646 переселенцев, или 1 миллион 270 тысяч 372 семьи.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».