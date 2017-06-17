На площади перед железнодорожным вокзалом потенциальных клиентов аквапарка «Банановая республика» ожидает разрисованный автобус
Отдыхающие под аркой городской набережной имени Горького
Формально пляж общего пользования в парке Фрунзе закрыт, поскольку «спасение не обеспечивается»
Однако люди на пляже все равно загорают и купаются
Прямо на пляже желающие могут сфотографироваться на макете боевой тачанки с пулеметом Максима или на военном мотоцикле «на Берлин»
На набережной Горького отдыхающих немного
В городской общепит курортники не спешат
У фонтана на улице Фрунзе
Главный лозунг детской здравницы на фронтоне городского театра имени Пушкина
У фонтана, построенного по инициативе подконтрольного Кремлю главы горадминистрации Андрея Филонова, немноголюдно
Для экскурсий по Крыму народ, похоже, «не созрел»
Еще меньше отдыхающих на реконструированной набережной имени Крупской
На экскурсионном маршруте «Малого Иерусалима» на улице Тучина ни души, хотя еще несколько дней назад здесь рассказывали о 7 тысячах экскурсантов на маршруте
На городской набережной имени Крупской
Пока никого не прельщают крымские вина и местный фермерский сыр
У Свято-Николаевсого монастыря, включенного в маршрут «Малого Иерусалима», экскурсантов тоже не видно
Ранние крымские фрукты в Евпатории стартуют с отметки 250 рублей за килограмм
Вкус Востока по-евпаторийски
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