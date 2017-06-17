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Фотогалереи

Евпатория в поисках туристов: еще не сезон? (фотогалерея)

Российский глава администрации Евпатории Андрей Филонов на днях сообщил, что в этом году в городе на 80% больше туристов, чем в прошлом. Сколько на самом деле отдыхающих в Евпатории – выясняли Крым.Реалии.
Приезжих на автовокзале Евпатории встречает группа местных квартиросдатчиков
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Приезжих на автовокзале Евпатории встречает группа местных квартиросдатчиков

На площади перед железнодорожным вокзалом потенциальных клиентов аквапарка &laquo;Банановая республика&raquo; ожидает разрисованный автобус
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На площади перед железнодорожным вокзалом потенциальных клиентов аквапарка «Банановая республика» ожидает разрисованный автобус

Отдыхающие под аркой городской набережной имени Горького
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Отдыхающие под аркой городской набережной имени Горького

Формально пляж общего пользования в парке Фрунзе закрыт, поскольку &laquo;спасение не обеспечивается&raquo;
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Формально пляж общего пользования в парке Фрунзе закрыт, поскольку «спасение не обеспечивается»

Однако люди на пляже все равно загорают и купаются
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Однако люди на пляже все равно загорают и купаются

Прямо на пляже желающие могут сфотографироваться на макете боевой тачанки с пулеметом Максима или на военном мотоцикле &laquo;на Берлин&raquo;
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Прямо на пляже желающие могут сфотографироваться на макете боевой тачанки с пулеметом Максима или на военном мотоцикле «на Берлин»

На набережной Горького отдыхающих немного
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На набережной Горького отдыхающих немного

В городской общепит курортники не спешат
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В городской общепит курортники не спешат

У фонтана на улице Фрунзе
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У фонтана на улице Фрунзе

Главный лозунг детской здравницы на фронтоне городского театра имени Пушкина
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Главный лозунг детской здравницы на фронтоне городского театра имени Пушкина

У фонтана, построенного по инициативе подконтрольного Кремлю главы горадминистрации Андрея Филонова, немноголюдно
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У фонтана, построенного по инициативе подконтрольного Кремлю главы горадминистрации Андрея Филонова, немноголюдно

Для экскурсий по Крыму народ, похоже, &laquo;не созрел&raquo;
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Для экскурсий по Крыму народ, похоже, «не созрел»

Еще меньше отдыхающих на реконструированной набережной имени Крупской
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Еще меньше отдыхающих на реконструированной набережной имени Крупской

На экскурсионном маршруте &laquo;Малого Иерусалима&raquo; на улице Тучина ни души, хотя еще несколько дней назад здесь рассказывали о 7 тысячах экскурсантов на маршруте
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На экскурсионном маршруте «Малого Иерусалима» на улице Тучина ни души, хотя еще несколько дней назад здесь рассказывали о 7 тысячах экскурсантов на маршруте

На городской набережной имени Крупской
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На городской набережной имени Крупской

Пока никого не прельщают крымские вина и местный фермерский сыр
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Пока никого не прельщают крымские вина и местный фермерский сыр

У Свято-Николаевсого монастыря, включенного в маршрут &laquo;Малого Иерусалима&raquo;, экскурсантов тоже не видно
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У Свято-Николаевсого монастыря, включенного в маршрут «Малого Иерусалима», экскурсантов тоже не видно

Ранние крымские фрукты в Евпатории стартуют с отметки 250 рублей за килограмм
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Ранние крымские фрукты в Евпатории стартуют с отметки 250 рублей за килограмм

Вкус Востока по-евпаторийски
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Вкус Востока по-евпаторийски

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