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Фотогалереи

«У нас же море»: как Алушта добивается внимания туристов (фотогалерея)

Курортный городок Алушта четвертое лето борется за внимание туриста. Как живет южный город в июне и чем здесь заняты отдыхающие – в галерее Крым.Реалии.
От аэропорта в Симферополе два часа пути, 92 рубля &ndash; и турист на троллейбусе попадает на набережную Алушты
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От аэропорта в Симферополе два часа пути, 92 рубля – и турист на троллейбусе попадает на набережную Алушты

Небольшой уютный город, пляж с мелкой галькой, зелень в скверах, извилистые улочки
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Небольшой уютный город, пляж с мелкой галькой, зелень в скверах, извилистые улочки

С десяток санаториев, до сотни мини-гостиниц и аренда жилья в частном секторе
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С десяток санаториев, до сотни мини-гостиниц и аренда жилья в частном секторе

Главная достопримечательность &ndash; море
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Главная достопримечательность – море

Для туриста &ndash; экскурсии, бары, пляж, иногда концерты звезд, аквариум
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Для туриста – экскурсии, бары, пляж, иногда концерты звезд, аквариум

Для местных жителей главная работа и доход завязаны на туристе, но в этом году он здесь редкий гость
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Для местных жителей главная работа и доход завязаны на туристе, но в этом году он здесь редкий гость

Предприниматели жалуются: &laquo;Турист не едет, потому что море холодное&raquo;
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Предприниматели жалуются: «Турист не едет, потому что море холодное»

Однако сами туристы знают, почему не едут на полуостров: &laquo;Прощай, Крым. Турция и Египет рулит. За те же бабки столы ломятся от жратвы. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья﻿&raquo;
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Однако сами туристы знают, почему не едут на полуостров: «Прощай, Крым. Турция и Египет рулит. За те же бабки столы ломятся от жратвы. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья﻿»

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Тем временем крымский сервис ведет вечную борьбу за баланс цена-качество
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Тем временем крымский сервис ведет вечную борьбу за баланс цена-качество

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По мнению пользователей соцсетей, философия крымчан &ndash; &laquo;а че, туристы и так приедут, унасжеморе. Если приедет меньше, мы для них цены сделаем повыше, надо же нам как-то жить&raquo;
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По мнению пользователей соцсетей, философия крымчан – «а че, туристы и так приедут, унасжеморе. Если приедет меньше, мы для них цены сделаем повыше, надо же нам как-то жить»

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