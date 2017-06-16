Курортный городок Алушта четвертое лето борется за внимание туриста. Как живет южный город в июне и чем здесь заняты отдыхающие – в галерее Крым.Реалии.
1
От аэропорта в Симферополе два часа пути, 92 рубля – и турист на троллейбусе попадает на набережную Алушты
2
Небольшой уютный город, пляж с мелкой галькой, зелень в скверах, извилистые улочки
3
С десяток санаториев, до сотни мини-гостиниц и аренда жилья в частном секторе
4
Главная достопримечательность – море
5
Для туриста – экскурсии, бары, пляж, иногда концерты звезд, аквариум
6
Для местных жителей главная работа и доход завязаны на туристе, но в этом году он здесь редкий гость
7
Предприниматели жалуются: «Турист не едет, потому что море холодное»
8
Однако сами туристы знают, почему не едут на полуостров: «Прощай, Крым. Турция и Египет рулит. За те же бабки столы ломятся от жратвы. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья»
9
10
11
Тем временем крымский сервис ведет вечную борьбу за баланс цена-качество
12
13
По мнению пользователей соцсетей, философия крымчан – «а че, туристы и так приедут, унасжеморе. Если приедет меньше, мы для них цены сделаем повыше, надо же нам как-то жить»
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: