В Алуште нашли нарушения на шести городских пляжах

В ходе проверки, которая состоялась в Алуште 21 июня обнаружили нарушения в содержании шести пляжей. Об этом сообщает пресс-служба российской администрация города.

«Превышены площади пляжной карты, занятой лежаками (по нормам они не должны превышать 40%), нарушены санитарные и технические нормы по содержанию пляжных карт. Так на пляже детского лагеря «Кипарис» не должным образом оборудован медпункт, на пляже недостаточно питьевой воды для детей. Кроме того, на одном из двух пляжей ФГБУ «Тренировочный центр спортивной подготовки команд России «Крымский» установлена табличка «Детский пляж», несмотря на то, что он зарегистрирован как пляж общего пользования», – говорится в сообщении пресс-службы 23 июня.

В пресс-службе проинформировали, что подобные проверки будут проводить в городе ежедневно.

Российские власти Крыма еще в апреле отчитались о начале подготовки пляжей к курортному сезону. Водолазы «Крым-Спас» осуществляли обследование дна прибрежной территории в целях обеспечения безопасного купания на Массандровском пляже Ялты. А во время проверки пляжей Керчи извлекали из воды фрагменты металлических конструкций, арматуры, железнодорожные рельсы и даже фрагменты ж\д вагона.