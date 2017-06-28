Очередной Байрам по окончанию поста – уразы – в священный месяц Рамазан прошел в Строгановке. Это небольшой поселок под Симферополем, в котором проживают семьи арестантов по «делу Хизб ут-Тахрир». Местные мусульмане – дружная община – еще больше сплотились после обысков и арестов: помогают друг другу с бытом, финансами и теперь вместе устроили праздник. Сегодня местные жители организовали для детей надувные горки, конкурсы с призами, приглашали на традиционную борьбу Куреш и примерить хиджаб. Так же, по традиции, готовили плов и читали молитву.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».