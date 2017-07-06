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Фотогалереи

Лавандовое «море» в Крыму (фотогалерея)

В начале июля поле у села Тургеневка Бахчисарайского района окрашивается в пурпурные оттенки – цветет лаванда. Растение впервые появилось в 1813 году в Никитском ботаническом саду. Выращивать его в промышленных масштабах начали с 1928 года. Применяли в косметической сфере.

Лавандовое поле под Бахчисараем занимает территорию в 125 гектаров и является самым большим в Европе. В 2013 году здесь учредили первый сельский фестиваль «Горная лаванда». Травники представляли косметическую продукцию, а пасечники продавали мед. Сейчас на лавандовые поля можно заказать туристическую экскурсию.
Лаванда цветет с середины июня и до конца июля
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Лаванда цветет с середины июня и до конца июля

В Крыму растение появилось в начале 19 века
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В Крыму растение появилось в начале 19 века

Использовать его в промышленных масштабах начали в 20-м веке
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Использовать его в промышленных масштабах начали в 20-м веке

Масло из этого растения используют в косметологии, парфюмерии и медицине
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Масло из этого растения используют в косметологии, парфюмерии и медицине

Лавандовое поле в Тургеневке Бахчисарайского района &ndash; самое большое в Европе
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Лавандовое поле в Тургеневке Бахчисарайского района – самое большое в Европе

В период цветения лаванды крымчане и туристы делают фотографии и наслаждаются запахом растения
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В период цветения лаванды крымчане и туристы делают фотографии и наслаждаются запахом растения

Четыре года назад в Тургеневке проводился сельский фестиваль &laquo;Горная лаванда&raquo;
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Четыре года назад в Тургеневке проводился сельский фестиваль «Горная лаванда»

Сейчас сюда можно заказать экскурсию
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Сейчас сюда можно заказать экскурсию

Лавандовые поля Крыма иногда сравнивают с французской Шампанью или Провансом
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Лавандовые поля Крыма иногда сравнивают с французской Шампанью или Провансом

По завершении цветения лаванда пользуется спросом на местных рынках
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По завершении цветения лаванда пользуется спросом на местных рынках

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