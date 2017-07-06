В начале июля поле у села Тургеневка Бахчисарайского района окрашивается в пурпурные оттенки – цветет лаванда. Растение впервые появилось в 1813 году в Никитском ботаническом саду. Выращивать его в промышленных масштабах начали с 1928 года. Применяли в косметической сфере.



Лавандовое поле под Бахчисараем занимает территорию в 125 гектаров и является самым большим в Европе. В 2013 году здесь учредили первый сельский фестиваль «Горная лаванда». Травники представляли косметическую продукцию, а пасечники продавали мед. Сейчас на лавандовые поля можно заказать туристическую экскурсию.