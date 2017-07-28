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Фотогалереи

Лето в Симферополе: крымчане и туристы в поисках прохлады (фотогалерея)

На выходных температура воздуха в Симферополе достигла 32°С. Зной чередуется с ливнями, а люди ищут, где от них укрыться.
Девочка после купания в фонтане в Центральном парке Симферополя. Искусственные водоемы по будням заменяют детям море
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Девочка после купания в фонтане в Центральном парке Симферополя. Искусственные водоемы по будням заменяют детям море

Мужчина собирается чистить фонтан, в котором купаются дети
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Мужчина собирается чистить фонтан, в котором купаются дети

Девочка играет на набережной Салгира. Несмотря на загрязненность, на реке собирается много народа
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Девочка играет на набережной Салгира. Несмотря на загрязненность, на реке собирается много народа

Мужчины рыбачат на мосту. Рыбаки приходят к Салгиру почти каждый день
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Мужчины рыбачат на мосту. Рыбаки приходят к Салгиру почти каждый день

Симферополец за чтением книги на набережной Салгира
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Симферополец за чтением книги на набережной Салгира

Пара отдыхает на берегу реки
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Пара отдыхает на берегу реки

Женщина приглядывает за биотуалетами на набережной
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Женщина приглядывает за биотуалетами на набережной

Лето еще не прошло, а торговые палатки со школьной формой и канцелярией уже разрастаются по всему городу. Мужчина продает форму советского образца на набережной
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Лето еще не прошло, а торговые палатки со школьной формой и канцелярией уже разрастаются по всему городу. Мужчина продает форму советского образца на набережной

Неподалеку от рядов с дневниками и рубашками расположились продавцы меда и православная ярмарка
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Неподалеку от рядов с дневниками и рубашками расположились продавцы меда и православная ярмарка

Одна из палаток на ярмарке возле Государственного академического музтеатра
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Одна из палаток на ярмарке возле Государственного академического музтеатра

Также торговля процветает на улицах и у подземных переходов. Женщина раздает листовки в центре города, рекламируя мебельный магазин
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Также торговля процветает на улицах и у подземных переходов. Женщина раздает листовки в центре города, рекламируя мебельный магазин

Женщина торгует у перехода в центре Симферополя
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Женщина торгует у перехода в центре Симферополя

Каждый сезон подземные переходы в центре города становятся местами для попрошаек. Женщина просит милостыню возле Центрального парка
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Каждый сезон подземные переходы в центре города становятся местами для попрошаек. Женщина просит милостыню возле Центрального парка

Коробка для мелочи в руках у мужчины возле подземного перехода
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Коробка для мелочи в руках у мужчины возле подземного перехода

Мужчина просит милостыню у Собора Александра Невского
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Мужчина просит милостыню у Собора Александра Невского

Женщина идет с покупками по площади Ленина&nbsp;
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Женщина идет с покупками по площади Ленина 

Мужчина с цветами проходит мимо &laquo;патриотического&raquo; автомобиля
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Мужчина с цветами проходит мимо «патриотического» автомобиля

Бабушка возле здания российского парламента Крыма
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Бабушка возле здания российского парламента Крыма

Влюбленные делают селфи возле кинотеатра &laquo;Симферополь&raquo;
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Влюбленные делают селфи возле кинотеатра «Симферополь»

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