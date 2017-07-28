Девочка после купания в фонтане в Центральном парке Симферополя. Искусственные водоемы по будням заменяют детям море
Мужчина собирается чистить фонтан, в котором купаются дети
Девочка играет на набережной Салгира. Несмотря на загрязненность, на реке собирается много народа
Мужчины рыбачат на мосту. Рыбаки приходят к Салгиру почти каждый день
Симферополец за чтением книги на набережной Салгира
Пара отдыхает на берегу реки
Женщина приглядывает за биотуалетами на набережной
Лето еще не прошло, а торговые палатки со школьной формой и канцелярией уже разрастаются по всему городу. Мужчина продает форму советского образца на набережной
Неподалеку от рядов с дневниками и рубашками расположились продавцы меда и православная ярмарка
Одна из палаток на ярмарке возле Государственного академического музтеатра
Также торговля процветает на улицах и у подземных переходов. Женщина раздает листовки в центре города, рекламируя мебельный магазин
Женщина торгует у перехода в центре Симферополя
Каждый сезон подземные переходы в центре города становятся местами для попрошаек. Женщина просит милостыню возле Центрального парка
Коробка для мелочи в руках у мужчины возле подземного перехода
Мужчина просит милостыню у Собора Александра Невского
Женщина идет с покупками по площади Ленина
Мужчина с цветами проходит мимо «патриотического» автомобиля
Бабушка возле здания российского парламента Крыма
Влюбленные делают селфи возле кинотеатра «Симферополь»
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