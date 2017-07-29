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Фотогалереи

Разгар курортного сезона в Новом Свете (фотогалерея)

В разгар курортного сезона в поселке Новый Свет отдыхающих много. Следуя по Голицынской тропе от Нового Света до Веселого, можно встретить до 50 человек.
Четверть отдыхающих на Голицынской тропе &ndash; экскурсионные группы
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Четверть отдыхающих на Голицынской тропе – экскурсионные группы

Примечательно, что стало гораздо меньше мусора
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Примечательно, что стало гораздо меньше мусора

Там, где всегда по кустам лежали горы пустых бутылок, сейчас почти первозданная чистота
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Там, где всегда по кустам лежали горы пустых бутылок, сейчас почти первозданная чистота

По-прежнему там и тут проглядывают украинские надписи или заклеенный герб
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По-прежнему там и тут проглядывают украинские надписи или заклеенный герб

Крымские вина стали непозволительно дороги, так что массандровская мадера теперь стоит больше 500 рублей, Херес &ndash;&nbsp;до 700 рублей.&nbsp;Новосветские шампанские &ndash; больше 700&nbsp;
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Крымские вина стали непозволительно дороги, так что массандровская мадера теперь стоит больше 500 рублей, Херес – до 700 рублей. Новосветские шампанские – больше 700 

На Царский пляж курсируют катера
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На Царский пляж курсируют катера

На один из таких катеров можно сесть прямо на пляже у Голицынской тропы. Расценки щадящие: 150 рублей до Царского пляжа или Нового Света, 300 рублей до Судака с человека. Желающих &ndash; очередь. Молодой человек, продающий места на катер, три недели назад приехал с территории, подконтрольной группировке &laquo;ЛНР&raquo;...
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На один из таких катеров можно сесть прямо на пляже у Голицынской тропы. Расценки щадящие: 150 рублей до Царского пляжа или Нового Света, 300 рублей до Судака с человека. Желающих – очередь. Молодой человек, продающий места на катер, три недели назад приехал с территории, подконтрольной группировке «ЛНР»...

Рассказал, что жизни в &laquo;ЛНР&raquo; нет, потому что все время стреляют. Но бросать родину он не собирается: поработает тут немного и поедет назад
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Рассказал, что жизни в «ЛНР» нет, потому что все время стреляют. Но бросать родину он не собирается: поработает тут немного и поедет назад

В поселке можно встретить машины с украинскими номерами
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В поселке можно встретить машины с украинскими номерами

Сквозной грот заварен решеткой, попасть в него можно только со стороны моря
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Сквозной грот заварен решеткой, попасть в него можно только со стороны моря

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