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Фотогалереи

Коктебель, жара, июль: курорт в разгар туристического сезона (фотогалерея)

Курортный поселок Коктебель близ Феодосии знаменит домом-музеем поэта и переводчика Максимилиана Волошина и бухтой под Кара-Дагом. Летом именно бухта влечет сюда местных и приезжих отдыхающих, в основном из соседней России.
Коктебельская набережная встречает необычно
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Коктебельская набережная встречает необычно

В Коктебеле предлагают развлечения на любой вкус
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В Коктебеле предлагают развлечения на любой вкус

Кроме купания в море, отдыхающие совершают морские прогулки вдоль скалистых берегов Карадагского природного заповедника с обязательным проходом на кораблике через Золотые ворота&nbsp;
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Кроме купания в море, отдыхающие совершают морские прогулки вдоль скалистых берегов Карадагского природного заповедника с обязательным проходом на кораблике через Золотые ворота 

Тем не менее владельцы местных отелей сетуют на неудачный сезон &ndash;&nbsp;поток туристов упал даже по сравнению с прошлым годом
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Тем не менее владельцы местных отелей сетуют на неудачный сезон – поток туристов упал даже по сравнению с прошлым годом

Пляж с видом на Кара-Даг
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Пляж с видом на Кара-Даг

Местные продавцы подготавливают витрины магазинов
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Местные продавцы подготавливают витрины магазинов

Коктебельские пляжные &laquo;черти&raquo;
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Коктебельские пляжные «черти»

Трапеза &laquo;за решеткой&raquo;
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Трапеза «за решеткой»

Крымская безмятежность
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Крымская безмятежность

Пляж Коктебеля
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Пляж Коктебеля

Место для поцелуев на пляже определили местные газетчики
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Место для поцелуев на пляже определили местные газетчики

Отдыхающим предлагают отведать крымскотатарскую выпечку
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Отдыхающим предлагают отведать крымскотатарскую выпечку

Обед
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Обед

Поспела крымская бахча
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Поспела крымская бахча

Туристов в поселке привлекают &laquo;украинской&raquo; рекламой
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Туристов в поселке привлекают «украинской» рекламой

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