Курортный поселок Коктебель близ Феодосии знаменит домом-музеем поэта и переводчика Максимилиана Волошина и бухтой под Кара-Дагом. Летом именно бухта влечет сюда местных и приезжих отдыхающих, в основном из соседней России.
1
Коктебельская набережная встречает необычно
2
В Коктебеле предлагают развлечения на любой вкус
3
Кроме купания в море, отдыхающие совершают морские прогулки вдоль скалистых берегов Карадагского природного заповедника с обязательным проходом на кораблике через Золотые ворота
4
Тем не менее владельцы местных отелей сетуют на неудачный сезон – поток туристов упал даже по сравнению с прошлым годом
5
Пляж с видом на Кара-Даг
6
Местные продавцы подготавливают витрины магазинов
7
Коктебельские пляжные «черти»
8
Трапеза «за решеткой»
9
Крымская безмятежность
10
Пляж Коктебеля
11
Место для поцелуев на пляже определили местные газетчики
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: