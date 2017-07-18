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Фотогалереи

Бесплатные пляжи, платные парковки: как Алушта принимает туристов (фотогалерея)

Профессорский уголок – это западная часть Алушты. Территория появилась в середине XIX века и несколько раз переименовывалась. Там находятся пансионаты и дачи. По словам корреспондента Крым.Реалии, отдыхающие в Профессорском уголке – россияне.
Западная окраина курортной Алушты более известна как Рабочий уголок
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Западная окраина курортной Алушты более известна как Рабочий уголок

Хотя еще в 2001 году ей вернули первоначальный, еще дореволюционный топоним &ndash; Профессорский уголок
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Хотя еще в 2001 году ей вернули первоначальный, еще дореволюционный топоним – Профессорский уголок

Вдоль моря здесь тянется линия пляжей
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Вдоль моря здесь тянется линия пляжей

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Тут многолюдно&nbsp;&ndash; пляжи бесплатные для посещения
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Тут многолюдно – пляжи бесплатные для посещения

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А парковки, наоборот, платные: оставить машину на весь день стоит 300 рублей (126 гривен).&nbsp;Там, где парковки отсутствуют, дежурит наряд полиции
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А парковки, наоборот, платные: оставить машину на весь день стоит 300 рублей (126 гривен). Там, где парковки отсутствуют, дежурит наряд полиции

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