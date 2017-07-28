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Фотогалереи

Крещение Руси в Севастополе: в Херсонесе совершили крестный ход с новой иконой (фотогалерея)

В Севастополе 28 июля на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» состоялось праздничное богослужение, приуроченное к годовщине крещения Руси.
С утра православные прошлись крестным ходом с мощами святого князя Владимира
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С утра православные прошлись крестным ходом с мощами святого князя Владимира

Провели богослужения
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Провели богослужения

И водосвятный молебен
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И водосвятный молебен

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После этого они снова вышли на крестный ход вокруг храма с новой иконой Божией Матери,&nbsp;которую в честь праздника подарили собору
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После этого они снова вышли на крестный ход вокруг храма с новой иконой Божией Матери, которую в честь праздника подарили собору

Богослужение в Свято-Владимирском соборе провел митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь
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Богослужение в Свято-Владимирском соборе провел митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь

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Также в этот день прошла праздничная ярмарка, тематические выставки и полевая кухня
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Также в этот день прошла праздничная ярмарка, тематические выставки и полевая кухня

В Украине дата крещения Руси-Украины отмечается на государственном уровне ежегодно 28 июля
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В Украине дата крещения Руси-Украины отмечается на государственном уровне ежегодно 28 июля

В России этот день отмечают с 2010 года
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В России этот день отмечают с 2010 года

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