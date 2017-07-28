Крещение Руси в Севастополе: в Херсонесе совершили крестный ход с новой иконой (фотогалерея)

В Севастополе 28 июля на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» состоялось праздничное богослужение, приуроченное к годовщине крещения Руси.