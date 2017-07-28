С утра православные прошлись крестным ходом с мощами святого князя Владимира
Провели богослужения
И водосвятный молебен
После этого они снова вышли на крестный ход вокруг храма с новой иконой Божией Матери, которую в честь праздника подарили собору
Богослужение в Свято-Владимирском соборе провел митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь
Также в этот день прошла праздничная ярмарка, тематические выставки и полевая кухня
В Украине дата крещения Руси-Украины отмечается на государственном уровне ежегодно 28 июля
В России этот день отмечают с 2010 года
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