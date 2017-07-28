В Севастополе провели богослужение и шествие ко Дню крещения Руси

В пятницу, 28 июля, на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе состоялось праздничное богослужение к годовщине крещения Руси. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Православные прошлись шествием с мощами святого князя Владимира, провели богослужения и водосвятный молебень. После этого прошлись вокруг храма с новой иконой Божией Матери, которую в честь праздника подарили собору.

Богослужение в Свято-Владимирском соборе провел митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

Кроме этого, в Севастополе были организованы праздничная ярмарка, тематические выставки и полевая кухня.

В Симферополе 20 июля прошел крестный ход ко Дню крещения Руси. Тогда на мероприятие собралось около 500 человек.

В Украине дата крещения Руси-Украины отмечается на государственном уровне ежегодно 28 июля. Этот день отмечают и в России с 2010 года.