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Фотогалереи

Морские прогулки, дельфинарий и игуаны: как отдыхают в Коктебеле (фотогалерея)

Курортный сезон в разгаре. В начале августа корреспондент Крым.Реалии посетил Коктебель и запечатлел на камеру, как живет туристический поселок на берегу Черного моря.
Некоторые пляжи Коктебеля разрушены и стоят пустыми &ndash; там висят таблички &laquo;купаться запрещено&raquo;
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Некоторые пляжи Коктебеля разрушены и стоят пустыми – там висят таблички «купаться запрещено»

Остальные пляжи частично заполнены
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Остальные пляжи частично заполнены

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На набережной и улицах Коктебеля прогуливаются немногочисленные отдыхающие
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На набережной и улицах Коктебеля прогуливаются немногочисленные отдыхающие

В поселке много новых гостиниц.&nbsp;Местные жалуются, что из-за увеличения гостиничного фонда прибыль у отельеров хуже, чем в прошлом году. Поселиться в Коктебеле можно от 500 рублей с человека. За 1500 можно снять двухместный номер с удобствами
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В поселке много новых гостиниц. Местные жалуются, что из-за увеличения гостиничного фонда прибыль у отельеров хуже, чем в прошлом году.
Поселиться в Коктебеле можно от 500 рублей с человека. За 1500 можно снять двухместный номер с удобствами

Расценки на морские прогулки не радуют туристов, однако их количество по сравнению с прошлым годом увеличилось примерно в два раза
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Расценки на морские прогулки не радуют туристов, однако их количество по сравнению с прошлым годом увеличилось примерно в два раза

Катера в угоду курортникам переделаны в стилистике парусных баркасов
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Катера в угоду курортникам переделаны в стилистике парусных баркасов

К Золотым Воротам заполненные туристами лодки подходят каждые 5 минут
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К Золотым Воротам заполненные туристами лодки подходят каждые 5 минут

На обратном пути каждый катер сопровождает стая чаек&nbsp;&ndash; капитаны и туристы подкармливают пернатых
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На обратном пути каждый катер сопровождает стая чаек – капитаны и туристы подкармливают пернатых

В дельфинарии каждый день&nbsp;&ndash; по три представления.&nbsp;В этом году здесь опять пополнение: родился маленький дельфиненок. Малыши очень интересуются работой взрослых дельфинов
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В дельфинарии каждый день – по три представления. В этом году здесь опять пополнение: родился маленький дельфиненок. Малыши очень интересуются работой взрослых дельфинов

В Коктебеле процветает уличная торговля
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В Коктебеле процветает уличная торговля

С набережной поселка пропали бесплатные туалеты. Жителям и гостям Коктебеля приходится справлять нужду за деньги
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С набережной поселка пропали бесплатные туалеты. Жителям и гостям Коктебеля приходится справлять нужду за деньги

Машин с украинскими номерами здесь не видно
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Машин с украинскими номерами здесь не видно

Отдыхающим предлагают фото с животными: совами, обезьянами и даже с игуаной. У последней на когтях обнаружились патриотичные сине-желтые накладки
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Отдыхающим предлагают фото с животными: совами, обезьянами и даже с игуаной. У последней на когтях обнаружились патриотичные сине-желтые накладки

Вернулись пропавшие на несколько лет аквариумы с рыбками для массажа ног
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Вернулись пропавшие на несколько лет аквариумы с рыбками для массажа ног

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