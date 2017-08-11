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Фотогалереи

Блеск и нищета Курортного: как живет поселок на берегу Черного моря (фотогалерея)

Туристов в поселке Курортное на юго-восточном берегу Крыма мало. Чем живет поселок в разгар туристического сезона – в фотогалерее корреспондента Крым.Реалии.
В Курортном малолюдно
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В Курортном малолюдно

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Цены на жилье стартуют от 300 рублей с человека
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Цены на жилье стартуют от 300 рублей с человека

1200 рублей придется отдать за номер с кондиционером
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1200 рублей придется отдать за номер с кондиционером

Проход через пансионат открыт
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Проход через пансионат открыт

В Курортном туристам предлагают морские прогулки до Лисьей бухты
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В Курортном туристам предлагают морские прогулки до Лисьей бухты

В Лисьей бухте вовсю идет торговля. Цены: 100 рублей за 5 литров питьевой воды, пол-литра пива или чайник чая
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В Лисьей бухте вовсю идет торговля. Цены: 100 рублей за 5 литров питьевой воды, пол-литра пива или чайник чая

Людей в бухте мало
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Людей в бухте мало

На пляже можно встретить туристов в палатках
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На пляже можно встретить туристов в палатках

Расположились они и в кемпинге &laquo;Зеленка&raquo;​
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Расположились они и в кемпинге «Зеленка»​

Киногородок практически пустой
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Киногородок практически пустой

Денег за проход по берегу и за отдых в палатке никто не берет
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Денег за проход по берегу и за отдых в палатке никто не берет

Отдыхающие приезжают и на машинах. Номера на транспортных средствах в основном российские, однако встречаются и донецкие
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Отдыхающие приезжают и на машинах. Номера на транспортных средствах в основном российские, однако встречаются и донецкие

Мусора здесь мало
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Мусора здесь мало

На пути от Курортного до Лисьей бухты людей мало: корреспонденту Крым.Реалии удалось встретить около 5 человек на этой тропе
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На пути от Курортного до Лисьей бухты людей мало: корреспонденту Крым.Реалии удалось встретить около 5 человек на этой тропе

На возвышении появилась стихийная свалка
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На возвышении появилась стихийная свалка

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