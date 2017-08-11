В Курортном малолюдно
Цены на жилье стартуют от 300 рублей с человека
1200 рублей придется отдать за номер с кондиционером
Проход через пансионат открыт
В Курортном туристам предлагают морские прогулки до Лисьей бухты
В Лисьей бухте вовсю идет торговля. Цены: 100 рублей за 5 литров питьевой воды, пол-литра пива или чайник чая
Людей в бухте мало
На пляже можно встретить туристов в палатках
Расположились они и в кемпинге «Зеленка»
Киногородок практически пустой
Денег за проход по берегу и за отдых в палатке никто не берет
Отдыхающие приезжают и на машинах. Номера на транспортных средствах в основном российские, однако встречаются и донецкие
Мусора здесь мало
На пути от Курортного до Лисьей бухты людей мало: корреспонденту Крым.Реалии удалось встретить около 5 человек на этой тропе
На возвышении появилась стихийная свалка
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