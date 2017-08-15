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Фотогалереи

«Мраморный» выбор: как крымчане отдыхают в Скалистом (фотогалерея)

Официального названия у этого озера в селе Скалистое Бахчисарайского района, пока не существует. Местные жители называют его просто Мраморным. Это заброшенный карьер «Скалистое-2» по добыче известняка, который порядка двадцати лет назад затопили воды подземной реки. Вода в рукотворном водоеме очень чистая, ее используют для полива своих огородов и садов жители Скалистого. В жаркую летнюю пору к озеру съезжается немало народа из близлежащих населенных пунктов. Глубоко нырять ближе к середине озера отдыхающие не рискуют – там осталась затопленная техника.
Длина озера прямоугольной формы &ndash; около 400 метров, ширина &ndash; 200, глубина достигает 16 метров
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Длина озера прямоугольной формы – около 400 метров, ширина – 200, глубина достигает 16 метров

Под пляж отдыхающие приспособили участок у бывшего карьерного разреза
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Под пляж отдыхающие приспособили участок у бывшего карьерного разреза

Машины спускаются к озеру по трассе со стороны дороги на поселок Научный
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Машины спускаются к озеру по трассе со стороны дороги на поселок Научный

У берега вода хорошо прогревается
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У берега вода хорошо прогревается

Озеро имеет неповторимый бирюзовый цвет
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Озеро имеет неповторимый бирюзовый цвет

Следы былой промышленной разработки &ndash; готовые известняковые блоки, которые еще называют альминскими
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Следы былой промышленной разработки – готовые известняковые блоки, которые еще называют альминскими

Народ загорает прямо на них
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Народ загорает прямо на них

В известняковой почве вокруг карьера прижились только тополя
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В известняковой почве вокруг карьера прижились только тополя

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Трамплин тоже из известняковых блоков
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Трамплин тоже из известняковых блоков

Парковка у озера. Пока за нее денег не берут
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Парковка у озера. Пока за нее денег не берут

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