Официального названия у этого озера в селе Скалистое Бахчисарайского района, пока не существует. Местные жители называют его просто Мраморным. Это заброшенный карьер «Скалистое-2» по добыче известняка, который порядка двадцати лет назад затопили воды подземной реки. Вода в рукотворном водоеме очень чистая, ее используют для полива своих огородов и садов жители Скалистого. В жаркую летнюю пору к озеру съезжается немало народа из близлежащих населенных пунктов. Глубоко нырять ближе к середине озера отдыхающие не рискуют – там осталась затопленная техника.