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Фотогалереи

«Взрослое крымское детство»: в Киеве открылась выставка о семьях политзаключенных (фотогалерея)

В «Крымском доме» в Киеве открылась фотовыставка российского журналиста Антона Наумлюка, посвященная детям из семей крымских политзаключенных. Они остались без отцовской опеки, потому что уголовные дела и суды в отношении их отцов тянутся годами.
Открытие
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Открытие

Автор фотовыставки &laquo;Взрослое крымское детство&raquo;, журналист&nbsp;Радио Свобода Антон Наумлюк
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Автор фотовыставки «Взрослое крымское детство», журналист Радио Свобода Антон Наумлюк

Шестнадцать фотографий рассказывают истории крымскотатарских детей, которые остались без отцовской опеки
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Шестнадцать фотографий рассказывают истории крымскотатарских детей, которые остались без отцовской опеки

В Крыму уже больше ста детей, семьи которых подверглись репрессиям. Таковы данные организации &laquo;Бизим Балалар&raquo; (&laquo;Наши дети&raquo;),&nbsp;которая занимается помощью детям политзаключенных
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В Крыму уже больше ста детей, семьи которых подверглись репрессиям. Таковы данные организации «Бизим Балалар» («Наши дети»), которая занимается помощью детям политзаключенных

Организовали выставку волонтеры украинского Центра гражданских свобод и &laquo;Крымский дом&raquo;
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Организовали выставку волонтеры украинского Центра гражданских свобод и «Крымский дом»

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Игорь Гриб, отец похищенного в Беларуси российскими спецслужбами Павла Гриба
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Игорь Гриб, отец похищенного в Беларуси российскими спецслужбами Павла Гриба

Эти фотографии также о родителях, которые не имеют возможности через решетку наблюдать за взрослением своих детей
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Эти фотографии также о родителях, которые не имеют возможности через решетку наблюдать за взрослением своих детей

Открытие выставки посетили лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров и первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи
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Открытие выставки посетили лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров и первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи

Мустафа Джемилев не исключает, что количество детей, семьи которых подверглись репрессиям в Крыму, будет расти
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Мустафа Джемилев не исключает, что количество детей, семьи которых подверглись репрессиям в Крыму, будет расти

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