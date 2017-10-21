В «Крымском доме» в Киеве открылась фотовыставка российского журналиста Антона Наумлюка, посвященная детям из семей крымских политзаключенных. Они остались без отцовской опеки, потому что уголовные дела и суды в отношении их отцов тянутся годами.
1
Открытие
2
Автор фотовыставки «Взрослое крымское детство», журналист Радио Свобода Антон Наумлюк
3
Шестнадцать фотографий рассказывают истории крымскотатарских детей, которые остались без отцовской опеки
4
В Крыму уже больше ста детей, семьи которых подверглись репрессиям. Таковы данные организации «Бизим Балалар» («Наши дети»), которая занимается помощью детям политзаключенных
5
Организовали выставку волонтеры украинского Центра гражданских свобод и «Крымский дом»
6
7
Игорь Гриб, отец похищенного в Беларуси российскими спецслужбами Павла Гриба
8
Эти фотографии также о родителях, которые не имеют возможности через решетку наблюдать за взрослением своих детей
9
Открытие выставки посетили лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров и первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи
10
Мустафа Джемилев не исключает, что количество детей, семьи которых подверглись репрессиям в Крыму, будет расти
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: