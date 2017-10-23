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Фотогалереи

Cамые яркие крымские фотографии недели (фотогалерея)

Крым.Реалии собрали самые красивые, интересные или забавные фотографии за 15 – 22 октября.
Туманы над рекой в Симферополе, 18 октября 2017 года
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Туманы над рекой в Симферополе, 18 октября 2017 года

Мужчина играет на скрипке в подземном переходе в центре Симферополя, 17 октября 2017 года
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Мужчина играет на скрипке в подземном переходе в центре Симферополя, 17 октября 2017 года

Популярный среди туристов горный маршрут Шайтан-Мердвен, что в переводе с крымскотатарского означает &ndash; &laquo;Чертова лестница&raquo;. Форосский Кант &ndash; гора, где традиционно тренируются скалолазы, 15 октября 2017 года
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Популярный среди туристов горный маршрут Шайтан-Мердвен, что в переводе с крымскотатарского означает – «Чертова лестница». Форосский Кант – гора, где традиционно тренируются скалолазы, 15 октября 2017 года

Судебный процесс над обвиняемыми в терроризме крымскими мусульманами. Родственники и друзья собрались у здания суда чтобы их поддержать, но внутрь никого не пустили. Симферополь, 20 октября 2017 года
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Судебный процесс над обвиняемыми в терроризме крымскими мусульманами. Родственники и друзья собрались у здания суда чтобы их поддержать, но внутрь никого не пустили. Симферополь, 20 октября 2017 года

Ребенок играет, пока взрослые ждут адвокатов. Симферополь, 20 октября 2017 года
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Ребенок играет, пока взрослые ждут адвокатов. Симферополь, 20 октября 2017 года

Сафие Куку, дочь арестованного ялтинца Эмир-Усеина Куку, подписывает для судей бумажный кораблик. Симферополь, 20 октября 2017 года
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Сафие Куку, дочь арестованного ялтинца Эмир-Усеина Куку, подписывает для судей бумажный кораблик. Симферополь, 20 октября 2017 года

На холмах у берегов реки Салгир стоит царская крепость, а теперь &ndash; музей-заповедник &laquo;Неаполь Скифский&raquo;. Симферополь, 17 октябоя 2017 года
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На холмах у берегов реки Салгир стоит царская крепость, а теперь – музей-заповедник «Неаполь Скифский». Симферополь, 17 октябоя 2017 года

Выставка Антона Наумлюка &laquo;Взрослое крымское детство&raquo;. Киев, 20 октября 2017 года
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Выставка Антона Наумлюка «Взрослое крымское детство». Киев, 20 октября 2017 года

Выставка Антона Наумлюка &laquo;Взрослое крымское детство&raquo;. Киев, 20 октября 2017 года
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Выставка Антона Наумлюка «Взрослое крымское детство». Киев, 20 октября 2017 года

В подконтрольном Кремлю Госсовете Крыма в Симферополе свет горит лишь в одном окне, 17 октября 2017 года
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В подконтрольном Кремлю Госсовете Крыма в Симферополе свет горит лишь в одном окне, 17 октября 2017 года

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