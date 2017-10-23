Крым.Реалии собрали самые красивые, интересные или забавные фотографии за 15 – 22 октября.
1
Туманы над рекой в Симферополе, 18 октября 2017 года
2
Мужчина играет на скрипке в подземном переходе в центре Симферополя, 17 октября 2017 года
3
Популярный среди туристов горный маршрут Шайтан-Мердвен, что в переводе с крымскотатарского означает – «Чертова лестница». Форосский Кант – гора, где традиционно тренируются скалолазы, 15 октября 2017 года
4
Судебный процесс над обвиняемыми в терроризме крымскими мусульманами. Родственники и друзья собрались у здания суда чтобы их поддержать, но внутрь никого не пустили. Симферополь, 20 октября 2017 года
5
Ребенок играет, пока взрослые ждут адвокатов. Симферополь, 20 октября 2017 года
6
Сафие Куку, дочь арестованного ялтинца Эмир-Усеина Куку, подписывает для судей бумажный кораблик. Симферополь, 20 октября 2017 года
7
На холмах у берегов реки Салгир стоит царская крепость, а теперь – музей-заповедник «Неаполь Скифский». Симферополь, 17 октябоя 2017 года
8
Выставка Антона Наумлюка «Взрослое крымское детство». Киев, 20 октября 2017 года
9
Выставка Антона Наумлюка «Взрослое крымское детство». Киев, 20 октября 2017 года
10
В подконтрольном Кремлю Госсовете Крыма в Симферополе свет горит лишь в одном окне, 17 октября 2017 года