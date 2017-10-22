Уютный мостик через Салгир
Осеннее купание
Мужчина играет на скрипке в подземном переходе в центре города
Ювелирный Симферополь
В подконтрольном Кремлю Госсовете Крыма свет горит лишь в одном окне
Кукольный театр все еще стоит. Летом Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства детского театрального центра в Симферополе на месте нынешнего Крымского академического театра кукол
В крымских кинотеатрах предлагают посмотреть скандальные фильмы «Матильда» и «Крым»
Мальчик моет в фонтане машинки
В городе все еще стоит киоск «Крымсоюзпечать»
Туманы над рекой
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