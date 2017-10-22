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Фотогалереи

«Бабье лето» закончилось: Симферополь готовится к холодам (фотогалерея)

Симферополь прощается с последними теплыми днями осени: горожане примеряют теплые пальто, а по утрам у берегов Салгира лежит туман. Город встречает настоящую осеннюю погоду в конце октября.
Уютный мостик через Салгир
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Уютный мостик через Салгир

Осеннее купание
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Осеннее купание

Мужчина играет на скрипке в подземном переходе в центре города
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Мужчина играет на скрипке в подземном переходе в центре города

Ювелирный Симферополь
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Ювелирный Симферополь

В подконтрольном Кремлю Госсовете Крыма свет горит лишь в одном окне
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В подконтрольном Кремлю Госсовете Крыма свет горит лишь в одном окне

Кукольный театр все еще стоит. Летом Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства детского театрального центра в Симферополе на месте нынешнего Крымского академического театра кукол
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Кукольный театр все еще стоит. Летом Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства детского театрального центра в Симферополе на месте нынешнего Крымского академического театра кукол

В крымских кинотеатрах предлагают посмотреть скандальные фильмы&nbsp;&laquo;Матильда&raquo; и&nbsp;&laquo;Крым&raquo;
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В крымских кинотеатрах предлагают посмотреть скандальные фильмы «Матильда» и «Крым»

Мальчик моет в фонтане машинки
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Мальчик моет в фонтане машинки

В городе все еще стоит киоск &laquo;Крымсоюзпечать&raquo;
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В городе все еще стоит киоск «Крымсоюзпечать»

Туманы над рекой
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Туманы над рекой

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