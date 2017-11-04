В Крыму третий год после аннексии празднуют «День народного единства». Правительство России не скрывало, что новый праздник должен заменить отмененный День Октябрьской революции, который отмечали 7 ноября.



В Симферополе празднования начались на площади Ленина, где были организованы палатки с товарами ручной работы и блюдами национальной кухни. На площади флагов и символики партии «Единая Россия» было больше, чем российских флагов. На сцене выступали детские коллективы, милитаризованные организации «патриотического воспитания молодежи».



На площади организовали тир, знакомили детей с устройством автоматов, пулеметов, помогали примерить бронежилет и давали пострелять из тренировочного оружия. Перед собравшимися выступил российский рок-исполнитель Игорь Тальков-младший, который со сцены призывал «украинцев и русских прекратить войну».