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«День народного единства» в Симферополе: дети с оружием в руках (фоторепортаж)

В Крыму третий год после аннексии празднуют «День народного единства». Правительство России не скрывало, что новый праздник должен заменить отмененный День Октябрьской революции, который отмечали 7 ноября.

В Симферополе празднования начались на площади Ленина, где были организованы палатки с товарами ручной работы и блюдами национальной кухни. На площади флагов и символики партии «Единая Россия» было больше, чем российских флагов. На сцене выступали детские коллективы, милитаризованные организации «патриотического воспитания молодежи».

На площади организовали тир, знакомили детей с устройством автоматов, пулеметов, помогали примерить бронежилет и давали пострелять из тренировочного оружия. Перед собравшимися выступил российский рок-исполнитель Игорь Тальков-младший, который со сцены призывал «украинцев и русских прекратить войну».
В Крыму в третий раз после аннексии отпраздновали&nbsp;&laquo;День народного единства&raquo;
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В Крыму в третий раз после аннексии отпраздновали «День народного единства»

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Правительство России не скрывало, что новый праздник должен заменить отмененный День Октябрьской революции, который отмечался 7 ноября
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Правительство России не скрывало, что новый праздник должен заменить отмененный День Октябрьской революции, который отмечался 7 ноября

Милитаризованные организации &laquo;патриотического воспитания молодежи&raquo; организовали тир и знакомили детей с устройством автоматов,&nbsp;пулеметов и помогали примерить бронежилет
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Милитаризованные организации «патриотического воспитания молодежи» организовали тир и знакомили детей с устройством автоматов, пулеметов и помогали примерить бронежилет

Они также давали возможность детям пострелять из тренировочного оружия
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Они также давали возможность детям пострелять из тренировочного оружия

На сцене выступали детские коллективы, представители &laquo;патриотических&raquo; организаций
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На сцене выступали детские коллективы, представители «патриотических» организаций

На площади Ленина во время празднования было много российских флагов
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На площади Ленина во время празднования было много российских флагов

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Флагов и символики партии &laquo;Единая Россия&raquo; было больше, чем флагов России
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Флагов и символики партии «Единая Россия» было больше, чем флагов России

Гимн России для собравшихся спел российский рок-исполнитель Игорь Тальков-младший, который со сцены призывал &laquo;украинцев и русских прекратить войну&raquo;. Он также спел спесню &laquo;Украина и Россия&raquo;, в которой назвал участников Евромайдана &laquo;стадом баранов&raquo;
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Гимн России для собравшихся спел российский рок-исполнитель Игорь Тальков-младший, который со сцены призывал «украинцев и русских прекратить войну». Он также спел спесню «Украина и Россия», в которой назвал участников Евромайдана «стадом баранов»

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В Симферополе в связи с празднованием усилили меры безопасности. Несколько центральных улиц перекрыли, сотрудники полиции проводили досмотр всех, кто желает пройти на площадь
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В Симферополе в связи с празднованием усилили меры безопасности. Несколько центральных улиц перекрыли, сотрудники полиции проводили досмотр всех, кто желает пройти на площадь

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