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Фотогалереи

Заповедник Лениных в Крыму: экскурсия по монументам (фотогалерея)

Крымский полуостров всегда отличался особо выраженной любовью к «вождю мирового пролетариата» Владимиру Ульянову (Ленину). Если в большинстве других региональных центров Украины памятников этому персонажу было по одному, то в Симферополе – вдвое больше. И теперь, когда по всему материку пронеслась волна «ленинопадов», полуостров вновь отличился – благодаря российским властям число монументов Ильичу не только не уменьшилось, но даже немного выросло. На сегодня их насчитывается порядка двух сотен. В день столетия большевистского переворота – главного детища Владимира Ленина – предлагаем вам небольшую фотоэкскурсию к памятникам, посвященным лично ему и коммунизму в целом.
Памятник Ленину в центре одноименной симферопольской площади &ndash; не только один из наиболее известных ориентиров в городе, но и популярное место встречи молодежи
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Памятник Ленину в центре одноименной симферопольской площади – не только один из наиболее известных ориентиров в городе, но и популярное место встречи молодежи

Еще один Ленин встречает приезжих на симферопольском вокзале &ndash; в начале одноименного бульвара. Отличное место для будущего монумента освободителю Крыма от большевиков в 1918 году &ndash; Петру Болбочану
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Еще один Ленин встречает приезжих на симферопольском вокзале – в начале одноименного бульвара. Отличное место для будущего монумента освободителю Крыма от большевиков в 1918 году – Петру Болбочану

Памятник Ленину в Севастополе на вершине Центрального холма &ndash; вероятно, единственный, включающий собственную скульптурную группу: рабочих, солдат и матросов
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Памятник Ленину в Севастополе на вершине Центрального холма – вероятно, единственный, включающий собственную скульптурную группу: рабочих, солдат и матросов

Бюст Ленина в Симеизе &ndash; первый и пока единственный крупный памятник этому деятелю, возведенный после аннексии Крыма. 5 сентября нынешнего года вместе с открытием произошел торжественный прием поселковой молодежи в &laquo;пионеры&raquo;
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Бюст Ленина в Симеизе – первый и пока единственный крупный памятник этому деятелю, возведенный после аннексии Крыма. 5 сентября нынешнего года вместе с открытием произошел торжественный прием поселковой молодежи в «пионеры»

&laquo;Ленин и пустота&raquo;. Небольшой памятник Ильичу в селе Ковыльное Раздольненского района, который, в отличие от других своих &laquo;собратьев&raquo;, не возвышается посреди центра
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«Ленин и пустота». Небольшой памятник Ильичу в селе Ковыльное Раздольненского района, который, в отличие от других своих «собратьев», не возвышается посреди центра

Бахчисарайский Ленин и российский триколор &ndash; символ Российской республики и Белого движения. В Крыму под властью современной путинской России сочетается несочетаемое&nbsp;
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Бахчисарайский Ленин и российский триколор – символ Российской республики и Белого движения. В Крыму под властью современной путинской России сочетается несочетаемое 

Рука Ленина, указывающая путь жителям поселка Орджоникидзе (названного в честь видного ленинского соратника), что под Феодосией
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Рука Ленина, указывающая путь жителям поселка Орджоникидзе (названного в честь видного ленинского соратника), что под Феодосией

&laquo;Искусство принадлежит народу&raquo;, утверждает рельеф Ленина, украшающий одно из образовательных учреждений Симферополя
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«Искусство принадлежит народу», утверждает рельеф Ленина, украшающий одно из образовательных учреждений Симферополя

Рабочий с молотом и крестьянка с серпом, под красным знаменем, в глухом уголке Симферополя, как символ рассвета новой эпохи &ndash; эпохи коммунизма
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Рабочий с молотом и крестьянка с серпом, под красным знаменем, в глухом уголке Симферополя, как символ рассвета новой эпохи – эпохи коммунизма

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