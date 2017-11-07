Крымский полуостров всегда отличался особо выраженной любовью к «вождю мирового пролетариата» Владимиру Ульянову (Ленину). Если в большинстве других региональных центров Украины памятников этому персонажу было по одному, то в Симферополе – вдвое больше. И теперь, когда по всему материку пронеслась волна «ленинопадов», полуостров вновь отличился – благодаря российским властям число монументов Ильичу не только не уменьшилось, но даже немного выросло. На сегодня их насчитывается порядка двух сотен. В день столетия большевистского переворота – главного детища Владимира Ленина – предлагаем вам небольшую фотоэкскурсию к памятникам, посвященным лично ему и коммунизму в целом.