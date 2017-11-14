Доступность ссылки

logo-print
Все сайты RFE/RL
текст для поиска...
Фотогалереи

Здесь гулял царь: кто спасет Солнечную тропу от оползней (фотогалерея)

Солнечная, или Царская тропа (по ней любил гулять царь Николай II) начинается за Ливадийским дворцом-музеем и заканчивается у мыса Ай-Тодор в поселке Гаспра. Ее длина – 6711 метров. На всем протяжении она почти горизонтальная, хоть и огибает лесные горные склоны. Целебный воздух и отсутствие перепадов рельефа придают ей туристическую и лечебно-оздоровительную уникальность.

В последние годы местность вокруг знаменитой тропы стала зоной жилой элитной застройки. Страдает она и от природных катаклизмов. Власти Ялты хотят заполучить тропу в муниципальную собственность города, чтобы взять ее под свою защиту.
Здесь берет начало Царская, или Солнечная тропа. Солнечной она называлась в советские времена. По лестнице можно пойти в обратном направлении &ndash; к Ливадийскому дворцу-музею. &nbsp;
1

Здесь берет начало Царская, или Солнечная тропа. Солнечной она называлась в советские времена. По лестнице можно пойти в обратном направлении – к Ливадийскому дворцу-музею.
 

На южном и восточном фасадах Ливадийского дворца продолжается реставрация.
2

На южном и восточном фасадах Ливадийского дворца продолжается реставрация.

Над знаменитой тропой расположились корпуса санатория &laquo;Ливадия&raquo;.
3

Над знаменитой тропой расположились корпуса санатория «Ливадия».

Тропа в красочном осеннем обрамлении
4

Тропа в красочном осеннем обрамлении

Фрагмент схемы тропы в начале маршрута
5

Фрагмент схемы тропы в начале маршрута

На траверзе Ореанды
6

На траверзе Ореанды

Здесь потрудились природа и человек.
7

Здесь потрудились природа и человек.

Корневища реликтовых деревьев извиваются вокруг камней, словно змеи.
8

Корневища реликтовых деревьев извиваются вокруг камней, словно змеи.

Оползневая зона Царской тропы в районе автобусной остановки &laquo;Ливадия-2&raquo;. Строители обещали завершить противооползневые работы еще в І квартале 2017 года. Но до финиша, судя по всему, еще далеко.
9

Оползневая зона Царской тропы в районе автобусной остановки «Ливадия-2». Строители обещали завершить противооползневые работы еще в І квартале 2017 года. Но до финиша, судя по всему, еще далеко.

Зато вдоль Царской тропы быстро вырос одноименный жилищный комплекс, где клиентам предлагают престижное жилье.
10

Зато вдоль Царской тропы быстро вырос одноименный жилищный комплекс, где клиентам предлагают престижное жилье.

На заборе новостройки и новом тротуаре видны последствия недавнего оползня.
11

На заборе новостройки и новом тротуаре видны последствия недавнего оползня.

Ротонда на Царской тропе в районе поселка Ореанда
12

Ротонда на Царской тропе в районе поселка Ореанда

Гора Крестовая, или Урьянда (крымскотатарское название) &ndash; почти рядом.
13

Гора Крестовая, или Урьянда (крымскотатарское название) – почти рядом.

С тропы видно и Ай-Петри.
14

С тропы видно и Ай-Петри.

Наверх
XS
SM
MD
LG