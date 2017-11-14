Солнечная, или Царская тропа (по ней любил гулять царь Николай II) начинается за Ливадийским дворцом-музеем и заканчивается у мыса Ай-Тодор в поселке Гаспра. Ее длина – 6711 метров. На всем протяжении она почти горизонтальная, хоть и огибает лесные горные склоны. Целебный воздух и отсутствие перепадов рельефа придают ей туристическую и лечебно-оздоровительную уникальность.



В последние годы местность вокруг знаменитой тропы стала зоной жилой элитной застройки. Страдает она и от природных катаклизмов. Власти Ялты хотят заполучить тропу в муниципальную собственность города, чтобы взять ее под свою защиту.