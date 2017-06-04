Гонки на каяках в Симферополе, мыс Тарханкут, пляж Джангуль, адвокат Эмиль Курбединов прилетел в Украину, День защиты детей в Феодосии. Крым.Реалии собрали самые красивые, интересные или забавные фотографии за 29 мая – 4 июня.