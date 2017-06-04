Гонки на каяках в Симферополе, мыс Тарханкут, пляж Джангуль, адвокат Эмиль Курбединов прилетел в Украину, День защиты детей в Феодосии. Крым.Реалии собрали самые красивые, интересные или забавные фотографии за 29 мая – 4 июня.
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В Севастополе отмечают День Балаклавы и Балаклавского района
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День Балаклавы
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Мыс Тарханкут, пляж Джангуль
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Адвокат Эмиль Курбединов прилетел в Украину
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В Детском парке Симферополя провели праздничные конкурсы и мероприятия для детей в честь Дня города
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День защиты детей в Феодосии
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Очередь на админгранице с Крымом. Контрольный пункт «Чонгар»
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