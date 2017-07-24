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Фотогалереи

Корабли НАТО в Одесском порту (фоторепортаж)

После завершения международных учений «Си Бриз-2017» в Одессу зашли корабли Североатлантического альянса. Эсминец Королевского Военно-морского флота Великобритании и фрегат ВМС Турции. Оба корабля состоят во Второй постоянной военно-морской группы НАТО (Standing NATO Maritime Group Two – SNMG2). Флагманский корабль – британский Duncan, которым командует женщина – капитан 2-го ранга Элеонор Стек. В ближайшие дни украинские, британские, турецкие военные моряки проведут совместные тренировки. «Ваша безопасность – это безопасность Европы», – заявила чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.
Эскадренный миноносец Duncan (type 45 destroyer) &ndash;&nbsp;тип современных эсминцев с управляемым ракетным оружием. Был спущен на воду в 2010 году
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Эскадренный миноносец Duncan (type 45 destroyer) – тип современных эсминцев с управляемым ракетным оружием. Был спущен на воду в 2010 году

Корабельная артиллерийская система малого калибра. Вооружение новых английских эскадренных миноносцев типа 45 &ndash;&nbsp;оборонительное. &nbsp;
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Корабельная артиллерийская система малого калибра. Вооружение новых английских эскадренных миноносцев типа 45 – оборонительное.  

Последний раз британские корабли были в Одессе 10 лет назад
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Последний раз британские корабли были в Одессе 10 лет назад

Капитан 2-го ранга Элеонор Стек &ndash; командир эсминца Duncan, 17 лет в Королевском флоте Великобритании: &laquo;Пол или происхождения не имеют значения. Главное &ndash; хорошо делать свое дело&raquo;
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Капитан 2-го ранга Элеонор Стек – командир эсминца Duncan, 17 лет в Королевском флоте Великобритании: «Пол или происхождения не имеют значения. Главное – хорошо делать свое дело»

В команде военного корабля Duncan больше 20 женщин
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В команде военного корабля Duncan больше 20 женщин

Фрегат Yildirim ВМС Турции
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Фрегат Yildirim ВМС Турции

Командир похода SNMG2 в Черном море, коммандор Джеймс Морли: &laquo;Наша общая задача &ndash; сохранить безопасность в Черном море&raquo;
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Командир похода SNMG2 в Черном море, коммандор Джеймс Морли: «Наша общая задача – сохранить безопасность в Черном море»

Служащие британского флота на палубе эсминца
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Служащие британского флота на палубе эсминца

Многоцелевой вертолет Wildcat&nbsp;
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Многоцелевой вертолет Wildcat 

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф (слева) и командир эсминца Duncan Элеонора Стек (справа)
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Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф (слева) и командир эсминца Duncan Элеонора Стек (справа)

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