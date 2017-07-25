В Одессе прошли украинско-британские учения на борту эсминца НАТО

Украинские и британские военные моряки 25 июля провели в Одессе совместные занятия на борту эсминца Королевских ВМС Великобритании «DUNCAN». Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВС Украины.

Во время занятий моряки обменялись опытом, ознакомились с алгоритмом действий, экипировкой коллег, а также непосредственно отработали те или иные элементы.

«Обе стороны отметили большую пользу совместных занятий с точки зрения совершенствования знаний и навыков, достижения совместимости», – говорится в сообщении.

Корабли постоянной военно-морской группы НАТО № 2 (SNMG2) эсминец «DUNCAN» и фрегат ВМС Турции «YILDIRИM» с 24 до 27 июля находятся в порту Одессы с визитом в Украине. Совместные с военнослужащими украинских ВМС занятия по борьбе за живучесть корабля и по проведению досмотровых операций – один из элементов программы их пребывания, отметили пресс-центре командования.

Ожидается, что по завершению визита корабли постоянной военно-морской группы НАТО № 2 (SNMG2) проведут в Черном море тренировки типа PASSEX совместно с ВМС ВС Украины.

В субботу, 22 июля, на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области, а затем в Одессе состоялась церемония закрытия военных учений «Си Бриз-2017». Маневры с участием более трех тысяч военных из 16-ти стран продолжались в течение двух недель на море, на земле и в воздухе.