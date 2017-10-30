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Фотогалереи

Cамые яркие крымские фотографии недели (фотогалерея)

Крым.Реалии собрали самые красивые, интересные или забавные фотографии за 23-29 октября
Кормление чаек и голубей в Севастополе
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Кормление чаек и голубей в Севастополе

Набережная города
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Набережная города

По данным организации &laquo;Бизим балалар&raquo;, занимающейся предоставлением помощи детям политзаключенных, после недавних задержаний у них на обеспечении оказалось 99 детей
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По данным организации «Бизим балалар», занимающейся предоставлением помощи детям политзаключенных, после недавних задержаний у них на обеспечении оказалось 99 детей

Участницы &laquo;Крымской солидарности&raquo; слушают рассказы жен &laquo;севастопольской четверки&raquo; фигурантов &laquo;дела Хизб ут-Тахрир&raquo;
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Участницы «Крымской солидарности» слушают рассказы жен «севастопольской четверки» фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир»

Ахтем Чийгоз показывает документ, который ему выдали, прежде чем посадить в микроавтобус перед освобождением. Он также рассказал о том, что в паспортах, которые были при нем, когда его вывозили из России, не сделали ни одной отметки
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Ахтем Чийгоз показывает документ, который ему выдали, прежде чем посадить в микроавтобус перед освобождением. Он также рассказал о том, что в паспортах, которые были при нем, когда его вывозили из России, не сделали ни одной отметки

Вид на Белогорск со смотровой площадки на холме Дорт-Куль (в переводе с крымскотатарского &ndash; четырехугольник)
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Вид на Белогорск со смотровой площадки на холме Дорт-Куль (в переводе с крымскотатарского – четырехугольник)

Главная водная артерия Белогорска &ndash; речка Карасу (в переводе с крымскотатарского &ndash; черная река) или Карасевка
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Главная водная артерия Белогорска – речка Карасу (в переводе с крымскотатарского – черная река) или Карасевка

После аннексии в Крыму стали чаще похищать людей, в частности&nbsp;&ndash; крымских татар
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После аннексии в Крыму стали чаще похищать людей, в частности – крымских татар

Настоящий &laquo;Эстет&raquo;
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Настоящий «Эстет»

Экосистеме Белогорского водохранилища нанесен необратимый ущерб&nbsp;&ndash; она не в состоянии восстанавливаться из-за огромного колебания уровня воды зимой и летом
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Экосистеме Белогорского водохранилища нанесен необратимый ущерб – она не в состоянии восстанавливаться из-за огромного колебания уровня воды зимой и летом

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