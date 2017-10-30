Ахтем Чийгоз показывает документ, который ему выдали, прежде чем посадить в микроавтобус перед освобождением. Он также рассказал о том, что в паспортах, которые были при нем, когда его вывозили из России, не сделали ни одной отметки
6
Вид на Белогорск со смотровой площадки на холме Дорт-Куль (в переводе с крымскотатарского – четырехугольник)
7
Главная водная артерия Белогорска – речка Карасу (в переводе с крымскотатарского – черная река) или Карасевка
8
После аннексии в Крыму стали чаще похищать людей, в частности – крымских татар
9
Настоящий «Эстет»
10
Экосистеме Белогорского водохранилища нанесен необратимый ущерб – она не в состоянии восстанавливаться из-за огромного колебания уровня воды зимой и летом
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