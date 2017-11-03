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Фотогалереи

Российская реклама в американском Фейсбуке во время выборов 2016 года (фотогалерея)

Американские законодатели обнародовали рекламу в Фейсбуке, которая связана с российскими попытками вмешаться в президентские выборы 2016 года и сыграть на негативных эмоциях в американском обществе. Причем некоторые посты несут полярно противоположное содержание. Публикация этих данных была приурочена к слушаниям в комитете Сената по разведке, на которых представители Фейсбука, Твиттера и Гугла выступали в качестве свидетелей. Ниже представлены образцы политической рекламы, которая закупалась в Фейсбуке с аккаунтов, связанных с Россией.

Много рекламных постов направлено против Хиллари Клинтон, основного соперника Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года. В этом посте утверждается, что Клинтон была &laquo;соавтором антиполицейской и антиконституционной пропаганды&raquo; вместе с Бараком Обамой.&nbsp;
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Много рекламных постов направлено против Хиллари Клинтон, основного соперника Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года. В этом посте утверждается, что Клинтон была «соавтором антиполицейской и антиконституционной пропаганды» вместе с Бараком Обамой. 

&laquo;Поддержите Хиллари! Спасите американских мусульман&raquo;, &ndash; предлагает этот пост, подчеркивая, что &laquo;пришло время понять, что мы, американские мусульмане, такие же, как американцы&raquo;.
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«Поддержите Хиллари! Спасите американских мусульман», – предлагает этот пост, подчеркивая, что «пришло время понять, что мы, американские мусульмане, такие же, как американцы».

В рекламе присутствуют также предостережения от &laquo;мусульманской угрозы&raquo;, которая якобы грозит американскому обществу. &laquo;Кто за этой маской? Мужчина? Женщина? Террорист? Бурка &ndash; это угроза безопасности, она должна быть запрещена на американской земле&raquo;, &ndash; гласит этот пост. Надпись на фотографии предлагает &laquo;лайкать&raquo; и делиться этим постом, если вы выступаете за запрет бурки в США.&nbsp;&nbsp;
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В рекламе присутствуют также предостережения от «мусульманской угрозы», которая якобы грозит американскому обществу. «Кто за этой маской? Мужчина? Женщина? Террорист? Бурка – это угроза безопасности, она должна быть запрещена на американской земле», – гласит этот пост. Надпись на фотографии предлагает «лайкать» и делиться этим постом, если вы выступаете за запрет бурки в США.  

&laquo;Мы не будем жертвовать безопасностью ради того, чтобы ублажать требования меньшинств&raquo;, &ndash; гласит этот пост. В нем тоже предлагается принять участие в кампании против бурки.
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«Мы не будем жертвовать безопасностью ради того, чтобы ублажать требования меньшинств», – гласит этот пост. В нем тоже предлагается принять участие в кампании против бурки.

&laquo;Законы Шариата даже обсуждать не стоит&raquo;, &ndash; гласит этот пост.&nbsp;
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«Законы Шариата даже обсуждать не стоит», – гласит этот пост. 

Некоторые рекламные посты касаются очень неоднозначных проблем расовых отношений, в том числе реакции афроамериканского сообщества на убийство нескольких молодых людей полицейскими. Реклама была размещена в то время, когда в США набирало силу движение Black Lives Matter &ndash; &laquo;Жизни чернокожих имеют значение&raquo;.&nbsp;&nbsp;
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Некоторые рекламные посты касаются очень неоднозначных проблем расовых отношений, в том числе реакции афроамериканского сообщества на убийство нескольких молодых людей полицейскими. Реклама была размещена в то время, когда в США набирало силу движение Black Lives Matter – «Жизни чернокожих имеют значение».  

&laquo;Черные пантеры&raquo;&nbsp;(леворадикальная организация. &ndash; РС) были расформированы правительством США, потому что они состояли из черных мужчин и женщин, которые выступали за справедливость и равноправие, &ndash; утверждает этот пост. &ndash; &laquo;Черных пантер&raquo; расформировали, а ККК остался&raquo;.&nbsp;&nbsp;
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«Черные пантеры» (леворадикальная организация. – РС) были расформированы правительством США, потому что они состояли из черных мужчин и женщин, которые выступали за справедливость и равноправие, – утверждает этот пост. – «Черных пантер» расформировали, а ККК остался».  

&laquo;Мы не против полиции, мы против полицейского насилия&raquo;. Это сообщество в ФБ набрало четверть миллиона сторонников.&nbsp;
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«Мы не против полиции, мы против полицейского насилия». Это сообщество в ФБ набрало четверть миллиона сторонников. 

А эта реклама направлена на дискредитацию кампании Black Lives Matter против полицейского насилия. В ней утверждается, что активист BLM убил полицейского. &laquo;Еще одно отвратительное нападение&raquo;, &ndash; гласит реклама.&nbsp;
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А эта реклама направлена на дискредитацию кампании Black Lives Matter против полицейского насилия. В ней утверждается, что активист BLM убил полицейского. «Еще одно отвратительное нападение», – гласит реклама. 

Право на владение оружием, гарантированное второй поправкой к Конституции США, тоже было предметом жарких споров во время президентской кампании. Российские рекламодатели в &laquo;Фейсбуке&raquo; не обошли стороной и эту дискуссию. &laquo;Сообщество поддерживающих 2 поправку любителей оружия и патриотов&raquo;.
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Право на владение оружием, гарантированное второй поправкой к Конституции США, тоже было предметом жарких споров во время президентской кампании. Российские рекламодатели в «Фейсбуке» не обошли стороной и эту дискуссию. «Сообщество поддерживающих 2 поправку любителей оружия и патриотов».

Сообщество &laquo;Безопасные границы&raquo; публиковало многочисленные материалы, направленные на поддержку одного из кандидатов на выборах &ndash; Дональда Трампа, против Хиллари Клинтон. Надпись на знаке: &laquo;Захватчикам путь закрыт&raquo;. Сейчас это сообщество заблокировано. У него было 135 тысяч сторонников. У аналогичного сообщества с американскими корнями всего 8,5 тысяч последователей.&nbsp;
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Сообщество «Безопасные границы» публиковало многочисленные материалы, направленные на поддержку одного из кандидатов на выборах – Дональда Трампа, против Хиллари Клинтон. Надпись на знаке: «Захватчикам путь закрыт». Сейчас это сообщество заблокировано. У него было 135 тысяч сторонников. У аналогичного сообщества с американскими корнями всего 8,5 тысяч последователей. 

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