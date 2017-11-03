Американские законодатели обнародовали рекламу в Фейсбуке, которая связана с российскими попытками вмешаться в президентские выборы 2016 года и сыграть на негативных эмоциях в американском обществе. Причем некоторые посты несут полярно противоположное содержание. Публикация этих данных была приурочена к слушаниям в комитете Сената по разведке, на которых представители Фейсбука, Твиттера и Гугла выступали в качестве свидетелей. Ниже представлены образцы политической рекламы, которая закупалась в Фейсбуке с аккаунтов, связанных с Россией.