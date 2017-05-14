Сальвадор Собрал: нужно продолжать делать качественную музыку

Победителем международного песенного конкурса «Евровидение-2017», который проходил в Киеве, стал представитель Португалии Сальвадор Собрал с композицией Amar Pelos Dois. Он получил 758 баллов от зрителей и судей, существенно опередив болгарского конкурсанта Кристиана Костова. Это первая победа Португалии в этом шоу. Однако Собрал сказал, что не чувствует себя героем, ведь «Евровидение» дает кратковременную известность. Главное – делать качественную музыку и после конкурса, уверен он.